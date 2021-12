Brasil Mais de 25 milhões de doses de reforço contra a covid já foram aplicadas no Brasil

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Nas últimas 24 horas foram aplicadas um total de 856.530 doses de vacinas contra a covid. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Catorze unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (28). Em todo o País, 161.089.958 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante, o equivalente a 75,52% da população brasileira. A segunda dose da vacina, por sua vez, foi aplicada em 142.887.698 pessoas, ou 66,98% da população nacional. Já 25.521.338 pessoas receberam uma dose de reforço.

Nas últimas 24 horas foram aplicadas um total de 856.530 doses de vacinas contra a covid-19. Foram 107.425 primeiras doses, 204.244 segundas doses, 1.502 doses únicas, e 543.359 doses de reforço.

Casos e mortes

O Brasil registrou, nesta terça, 148 mortes por covid-19, elevando para 618.723 o total de vidas perdidas no País para o coronavírus. A média móvel foi de 105 óbitos, 30% menor que o cálculo de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de queda. Acre, Alagoas e Sergipe não registraram mortes.

Nas últimas 24h, 8.356 novos casos foram notificados pelas secretarias de saúde, totalizando 8.356 infectados pelo Sars-CoV-2. A média móvel foi de 4.956 diagnósticos positivos, 5% maior que o cálculo de 14 dias atrás, o que demonstra tendência de estabilidade.

Santa Catarina não divulgou dados sobre casos e mortes por covid-19. O Acre, além de não registrar mortes, também não notificou novos casos.

A “média móvel de 7 dias” faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes.

O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Mundo

O mundo registrou, pela primeira vez, mais de um milhão de casos em um único dia: 1,4 milhão. Os dados são da plataforma “Our World in Data”, ligada à Universidade de Oxford.

A plataforma alerta que, apesar do recorde histórico, é preciso levar em conta que muitos países deixaram de registrar casos entre os dias 24 e 26 de dezembro. Os desenvolvedores também reforçam que os casos têm aumentado muito rápido em todo o mundo.

Na última semana, foram relatados 5,98 milhões de casos, maior do que o recorde anterior de 5,79 milhões, registrado na semana de 25 de abril de 2021.

Os dados são compilados desde janeiro de 2020. O primeiro grande pico foi registrado em 7 de janeiro deste ano, com quase 900 mil casos. Três meses depois, em abril, a marca de 900 mil foi rompida três vezes. Em dezembro, com a variante ômicron circulando, os registros diários se aproximaram de um milhão, batendo a marca nas últimas 24 horas.

O país com o maior número de casos registrados foram os Estados Unidos, com mais de 512.553 casos, cerca de 37% do total. Em seguida vêm o Reino Unido (318.699, equivalente a 23%) e a Espanha (15%). É importante lembrar, entretanto, que países como o Reino Unido estão entre os que mais testam no mundo – por isso, é possível que haja casos ainda mais casos não rastreados em outros lugares.

