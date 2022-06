Geral Mais de um milhão de eleitores nos Estados Unidos migram do Partido Democrata para o Republicano de Donald Trump

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os democratas não têm uma estratégia clara para lidar com a fraca popularidade de Joe Biden. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos começam a observar uma mudança de tendência política, com o Partido Republicano ganhando quase o dobro de novos membros na comparação com o Partido Democrata à medida que dezenas de milhares de eleitores indecisos suburbanos estão se tornando republicanos.

Mais de 1 milhão de eleitores em 43 Estados mudaram para o Partido Republicano no ano passado, de acordo com dados de registro de eleitores analisados pela agência de notícias Associated Press (AP). O número reflete um fenômeno que está ocorrendo em quase todas as regiões do país.

Mas em nenhum lugar a mudança é mais clara – e perigosa para os democratas – do que nos subúrbios, onde os eleitores indecisos e com alta escolaridade estavam indo contra o Partido Republicano de Donald Trump nos últimos anos e agora parecem estar voltando atrás. Ao longo do ano passado, muito mais pessoas se filiaram aos Republicanos em condados suburbanos de Denver, Atlanta, Pittsburgh e Cleveland. Os republicanos também ganharam terreno em condados ao redor de cidades de médio porte, como Harrisburg, na Pensilvânia; Raleigh, na Carolina do Norte; Augusta, na Geórgia; e Des Moines, em Iowa.

Ben Smith, que mora no subúrbio de Larimer County, no Colorado, disse que se registrou como republicano no início do ano, depois de não concordar com o apoio dos democratas às vacinas obrigatórias contra o covid-19, se incomodar com a incapacidade do partido de reprimir crimes violentos e com seu foco em justiça racial.

“É mais uma rejeição da esquerda do que abraçar a direita”, disse Smith, um conselheiro profissional de 37 anos cuja transição do Partido Democrata começou há cinco ou seis anos, quando se identificou como libertário.

A AP examinou quase 1,7 milhão de eleitores que mudaram de filiação nos últimos 12 meses em 42 Estados. Os dados foram obtidos pela L2, uma empresa de análise de tendências políticas, que usa uma combinação de registros de eleitores estaduais e modelagem estatística para determinar a filiação partidária.

Embora a troca de partido não seja incomum, os dados mostram uma reversão do período em que Trump estava no cargo, quando os democratas tiveram uma ligeira vantagem no número de trocas de filiados em todo o país.

Mas, no ano passado, cerca de dois terços dos 1,7 milhão de eleitores que mudaram de filiação partidária foram para o Partido Republicano. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas se tornaram republicanas em comparação com cerca de 630 mil que se tornaram democratas.

A migração de mais de 1 milhão de eleitores, uma pequena parcela do eleitorado geral dos EUA, não garante um amplo sucesso republicano nas eleições de meio de mandato de novembro, que determinarão o controle do Congresso e dezenas de governos. Os democratas esperam que a decisão da Suprema Corte na última sexta-feira de anular o caso Roe vs. Wade mobilize os apoiadores, principalmente nos subúrbios, antes das eleições de meio de mandato.

Ainda assim, a tendência de mais filiados Republicanos é um alerta para os Democratas que já estavam preocupados com os efeitos que a economia pode ter no cenário político americano.

Cerca de quatro meses antes da eleição, os democratas não têm uma estratégia clara para lidar com a fraca popularidade de Joe Biden e o medo esmagador dos eleitores de que o país esteja indo na direção errada. Embora os republicanos tenham oferecido poucas soluções políticas próprias, os Republicanos tem trabalhado efetivamente para capitalizar nos erros dos democratas.

Os republicanos se beneficiaram politicamente quando a população dos subúrbios ficaram cada vez mais frustrados com o fechamento prolongado de escolas relacionadas à pandemia. As informações são da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral