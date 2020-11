Geral Maradona não terá sequelas neurológicas após cirurgia, diz médico

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Diego Maradona está sem recuperando bem após passar por cirurgia para remoção de um coágulo cerebral. (Foto: Reprodução)

Diego Maradona está sem recuperando bem após passar por cirurgia para remoção de um coágulo cerebral na última terça-feira (3). Leopoldo Luque, médico pessoal do ex-jogador e líder da equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação, garantiu que não há sequelas. “Ele está mais consciente e bem disposto. Temos de ser cautelosos, mas não tem qualquer sequela neurológica”, disse Luque.

O médico se mostrou otimista com a recuperação de Maradona, que segue internado e ainda não tem previsão de alta.

“Diego está bem, e buscamos que ele se recupere progressivamente. A evolução é dia após dia. Hoje, estará na unidade de terapia intensiva, veremos em que momento realizaremos alguma tomografia de controle. A evolução é favorável”, completou.

O médico indicou ainda que não era possível afirmar quantos dias Maradona ficará internado. Maradona foi transferido para outro hospital de Buenos Aires, capital da Argentina, e ficará em observação.

O advogado de Maradona descartou a possibilidade de o ex-jogador ir para Venezuela ou Cuba para se recuperar. “O último boletim médico foi excelente”, disse Matias Morla. “Vamos ficar fortes e vamos superar isso.”

Maradona já expressou seu apreço pelos dois países e passou vários anos em Cuba, submetendo-se a reabilitação de drogas no início do século.

Mas Morla afirmou que o ex-jogador de Napoli, Barcelona e Boca Juniors completará sua recuperação na Argentina, onde é técnico do time da primeira divisão Gimnasia y Esgrima.

“Diego ama Cuba, ontem eu falei com o filho de Fidel Castro”, disse Morla a repórteres ao deixar a clínica onde Maradona foi operado de um hematoma subdural, um coágulo de sangue no cérebro, na segunda-feira.

“A Venezuela, assim como Cuba, são nações amigas de Diego… mas a cabeça de Diego está com o Gimnasia.”

Maradona, que venceu a Copa do Mundo com a Argentina em 1986 e é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, sofreu internações frequentes ao longo dos anos, muitas vezes devido ao seu estilo de vida extravagante.

Dezenas de torcedores do Gimnasia foram ao hospital desde segunda-feira à noite, agitando bandeiras e segurando cartazes com mensagens de apoio enquanto esperavam por notícias. As informações são das agências de notícias Reuters e Efe e do jornal O Globo.

