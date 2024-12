Colunistas Marcos Rovinski, presidente do Simers: “Entregamos a entidade com a tranquilidade de vê-la muito melhor do que quando assumimos”

Por Flavio Pereira | 27 de dezembro de 2024

Presidente do Sindicato Médico do RS, Marcos Rovinski fez um balanço dos três anos de gestão. (Foto: Divulgação)

Dezembro de 2024 marca o encerramento da gestão do Dr . Marcos Rovinski à frente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Empossado em janeiro de 2022, foram três anos na presidência do maior sindicato médico da América Latina, com mais de 16 mil associados. Entre resultados financeiros históricos e reestruturações que ficarão como legado na entidade, a coluna traz os principais momentos de um mandato que, segundo o próprio presidente, trabalhou para valorizar o médico em todas as situações.

Sentimento ao encerrar a gestão

“O sentimento é de orgulho. Encerrar um mandato de três anos com tanto trabalho e entregas para os médicos me faz refletir e reviver tantos momentos. Foi uma gestão feita a muitas mãos , de reestruturação, que nos permitiu estabelecer um novo modelo de representação sindical, com planejamento estratégico e visão de longo prazo. Buscamos a ampliação de benefícios aos associados, reforçamos núcleos essenciais e criamos outros, como o de Cirurgia Pediátrica. E esses são apenas alguns dos exemplos. Por isso, nos despedimos muito satisfeitos por toda atuação.”

Como o Simers aumentou bastante sua articulação política

“Todo o trabalho foi feito pensando na categoria. Foi esse intuito que nos fez aumentar a presença em Brasília e junto às autoridades estaduais, sem pensar em ideologia ou partidos. O que queríamos era uma maior representatividade. E conseguimos muitas conquistas, como o PL que traz mais estabilidade aos contratos por PJ, em tramitação no Congresso Nacional, e o avanço nas negociações com o IPE Saúde — após anos sem negociações e com uma histórica mobilização da categoria.”

Números da gestão, em destaque

“O resultado financeiro em 2023 foi o melhor em 15 anos. Fruto de muita responsabilidade e empenho de toda equipe. Isso nos permitiu expandir ainda mais o trabalho realizado em favor dos médicos. E consolidou a marca de mais de 16 mil associados, talvez o nosso maior orgulho. Também percorremos mais de 300 mil quilômetros pelo interior do nosso RS. Lideranças do Simers indo a cada canto do estado. Foram 250 vitórias jurídicas e políticas obtidas pelas delegacias sindicais, 800 médicos beneficiados em ação na Santa Casa de Porto Alegre, as lutas pelo respeito aos médicos na região metropolitana de Porto Alegre, Pelotas, São Luiz Gonzaga, São Gabriel. É o Sindicato presente em todo o Estado…”

Simers teve uma atuação forte na enchente de maio

“Ninguém imaginou passar pelo que o RS passou. A atuação do Simers foi no sentido de evitar o colapso na área da saúde em meio ao caos que o estado vivia. Mobilizamos a categoria médica, amenizando os estragos e dando a tranquilidade possível naquele momento. Médicos e estudantes de Medicina voluntários estiveram nos abrigos, sem contar a imensa mobilização dos nossos colaboradores. Em Porto Alegre, em menos de 60 horas do início das cheias, organizamos escalas de profissionais e compartilhamos contatos de quase 2 mil médicos e acadêmicos com a prefeitura. Além disso, mais de 830 médicos se cadastraram voluntariamente para atendimento em todas as cidades atingidas pelas cheias. O Sindicato apoiou ainda a organização de escalas do voluntariado, a partir da visita dos abrigos temporários, demos todo suporte na saúde mental para os envolvidos. Foi um movimento incrível, que certamente fez a diferença para os gaúchos.”

A marca que a gestão Rovinski deixa no Simers

“A de trabalhar para os médicos. De defender a categoria em todos os cenários. Desde condições de trabalho adequadas à remuneração justa, passando por toda reestruturação na sede do sindicato com investimentos importantes valorizando o patrimônio do nosso associado. Meu trabalho na presidência foi para aproximar e fortalecer o Simers. Dos médicos e da comunidade. E me despeço da entidade com a tranquilidade de vê-la muito melhor do que quando assumimos.”

2024-12-27