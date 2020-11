As ondulações que chegaram a Nazaré na última quarta (28) e quinta-feira (29), só para se ter uma ideia, foram consideradas por Pedro Scooby como as “mais perfeitas da vida”. Paredões se formaram com potencial para bater, inclusive, o recorde mundial, que é do brasileiro Rodrigo Koxa – surfou uma onda de 80 pés (24,4 metros).

“O swell aqui em Nazaré foi incrível, foram dois dias, assim, um dia histórico, né?! Ondas bem difíceis, estava bem desafiadora a condição do mar, muita velocidade. Você pegava a onda, você pegava uma velocidade muito grande”, contou Maya.