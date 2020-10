Mundo “Me sinto poderoso”, afirma o presidente dos Estados Unidos ao retomar a campanha eleitoral após o coronavírus

Ausente durante dez dias pela Covid-19, o presidente Donald Trump voltou na segunda-feira (12), na Flórida, à linha de frente da campanha eleitoral e afirmou que está em “plena forma”, a três semanas das eleições contra o democrata Joe Biden.

“Eu tive e agora dizem que estou imunizado”, afirmou o presidente americano de 74 anos para uma multidão de simpatizantes – poucos usavam máscaras. “Me sinto poderoso”, completou. “Vou caminhar nesta multidão, beijarei todos, vou beijar os homens e as magníficas mulheres”, completou, sorrindo.

A equipe médica de Trump anunciou que ele testou negativo para a Covid-19 e que não era contagioso pouco antes de sua viagem para a Flórida, o primeiro de quatro estados chave que pretende visitar durante a semana para tentar reduzir a vantagem de Biden nas pesquisas na reta final da eleição dos Estados Unidos, programada para 3 de novembro.

Com o ímpeto habitual, uma semana depois de deixar o hospital, Trump repetiu as frases mais conhecidas da campanha, com cíticas a Hillary Clinton e à imprensa “corrupta”, além de advertências alarmistas contra a “esquerda radical” e o “pesadelo socialista”.

Também alfinetou o rival, que chama de “Joe, o dorminhoco”, ao afirmar que o democrata não atrai “quase ninguém” em seus eventos de campanha. Biden, que não participa em nenhum grande comício há vários meses, insistindo na necessidade de respeitar as recomendações das autoridades de saúde, apresentou suas propostas econômicas em Ohio na segunda-feira.

“Há quatro anos…”

“Adoro a Flórida”, disse Trump no estado que pode ter novamente um papel crucial nas eleições. O presidente minimizou as pesquisas: “Há quatro anos era a mesma coisa, diziam que iríamos perder na Flórida. Em 22 dias vamos vencer neste estado e ganhar mais quatro anos na Casa Branca”.

No retorno à campanha, Trump tentou estimular sua base eleitoral com a notícia de que escolheu a magistrada conservadora Amy Coney Barrett para ocupar uma cadeira na Suprema Corte.

O Senado, controlado pelos republicanos, deve confirmar em breve o nome da juíza de 48 anos, o que inclinará para o lado conservador o principal tribunal do país pelas próximas décadas. “Ela vai ser uma juíza fantástica”, disse o presidente.

