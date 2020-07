Médico é preso depois de ameaçar paciente com arma dentro de consultório no Rio

Um médico foi preso depois de sacar uma arma dentro do seu consultório durante uma briga com um paciente no Rio, na quinta-feira (30). Segundo a polícia, os dois discutiram sobre um exame para detectar o coronavírus.

O paciente teve Covid-19 há mais de dois meses. Como estava se sentindo ainda muito cansado, ele marcou uma consulta com o pneumologista, que atende na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo o paciente, houve um desentendimento entre os dois. Então, o médico abriu uma mochila, pegou uma arma e começou a ameaçá-lo. O paciente deixou a clínica assustado e chamou a Polícia Militar.

Dentro do carro do médico, foram encontrados um revólver, uma pistola, um soco inglês, duas facas, munições de diferentes calibres e um carregador de pistola. O homem foi preso em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.