O país registrou mais 593 novos casos, leve aumento em relação aos 584 de quarta (27). (Foto: Reprodução)

Médicos italianos realizaram com sucesso uma cirurgia para transplantar os pulmões de um jovem de 18 anos que contraiu o novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou o hospital Policlínico de Milão nesta quinta-feira (28). Essa é a primeira intervenção do tipo na Europa.

Segundo os especialistas, os pulmões do rapaz, identificado como Francesco, foram “queimados” pelo vírus, colocando-o entre a vida e a morte. A operação foi realizada no hospital, sob a coordenação do Centro Nacional de Transplantes (CNT), com o Centro Regional de Transplantes e o Nord Italia Transplant Program. Francesco apresentou febre no dia 2 de março e quatro dias depois foi internado em uma unidade de terapia intensiva do hospital San Raffaele, em Milão. No dia 8 de março, ele precisou ser entubado e, no dia 23 do mesmo mês, Francesco começou a respirar apenas com a ajuda de aparelhos extracorpóreos.

Como os pulmões do jovem estavam comprometidos de “maneira irreparável”, os médicos do San Raffaele conversaram com os do Policlínico sobre o caso e decidiram tentar um inédito transplante do órgão. Assim, na metade do mês de abril, os profissionais das duas unidades hospitalares montaram um plano estratégico para o caso, também com a ajuda do CNT. Há relatos de transplantes do tipo em raríssimos casos na China.

No dia 30 de abril, Francesco foi incluído de maneira urgente na lista de espera do transplante de órgãos da Itália e, duas semanas depois, foi individualizado um pulmão compatível, de uma pessoa que morreu em outra região do país, e que testou negativo para o novo coronavírus.

Em 18 de maio, os médicos realizaram o procedimento no Policlínico e agora, 10 dias depois do transplante, informam que está tudo correndo conforme o planejado e o jovem está bem. Dias depois do caso italiano, uma outra operação do tipo foi registrada em Viena, na Áustria.

Em nota, o CNT afirmou que esse é “um sucesso que pertence a todo o serviço sanitário nacional” e que a rede italiana se preparou para atuar rapidamente em casos do tipo por conta da pandemia.

Para a entidade, “quando chegou o momento” todas as partes do processo agiram rapidamente. Além disso, o Centro Nacional agradeceu a família da pessoa falecida que doou o órgão após a morte.

Número de casos

O número de novos casos do coronavírus Sars-CoV-2 na Itália subiu nesta quinta pelo segundo dia seguido, elevando o total de infectados no país para 231.732.

De acordo com a Defesa Civil, o país registrou mais 593 novos casos, leve aumento em relação aos 584 de quarta-feira (27) — na última terça (26), a Itália havia confirmado 397 novos contágios.

A região da Lombardia, epicentro da pandemia no país, é a principal responsável pelo aumento dos casos diários nesta quinta, com 64,4% do total (382).

Por outro lado, as autoridades italianas realizaram a maior quantidade de exames em um dia desde o início da pandemia: 75.893. Até agora, a Itália já fez 3.683.144 testes em 2.339.389 pessoas, o que significa 3,85% da população.

Se os casos diários cresceram, o número de mortes voltou a ficar abaixo de 100, com 70 óbitos em 24 horas – na última quarta, haviam sido registrados 117 falecimentos. O país tem agora 33.142 mortos na pandemia.

A cifra de curados cresceu para 150.604, enquanto os casos ativos (que descartam pacientes mortos e recuperados) caíram para menos de 50 mil pela primeira vez desde 22 de março, em 47.986. O país ainda soma 489 internados em UTIs, 16 a menos que na quarta-feira e o menor número desde 6 de março.

O governo iniciou no último dia 18 de maio o maior relaxamento da quarentena desde sua entrada em vigor, em 10 de março, com a reabertura de bares, restaurantes, praias, comércios, salões de beleza e igrejas.

Já academias e piscinas foram reabertas na maior parte do país no dia 25 de maio. A evolução da curva epidêmica será fator determinante para a Itália manter a programação de retomada das atividades sociais e econômicas.

O próximo relaxamento está previsto para 3 de junho, com a autorização para deslocamentos inter-regionais.

