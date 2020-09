Últimas Medidas sanitárias entram na lista de desafios das próximas eleições

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Primeiro turno das eleições municipais acontece em 15 de novembro Foto: EBC Primeiro turno das eleições municipais acontece em 15 de novembro. (Foto: EBC) Foto: EBC

As eleições municipais no Rio de Janeiro têm desafios já conhecidos da Justiça Eleitoral, como a campanha irregular e o controle de territórios por grupos criminosos. Neste ano, no entanto, o pleito adiado para novembro acontece em um cenário inédito, que exige um esforço adicional: garantir que todos que forem às urnas e aqueles que vão trabalhar no processo se sintam seguros e confiantes em relação às medidas contra a contaminação pelo novo coronavírus.

O Tribunal Regional Eleitoral, seguindo as medidas definidas em todo o país, já elaborou um protocolo sanitário. O juiz auxiliar da corregedoria do TRE, Luiz Márcio Pereira, assegura que o planejamento está sendo rigoroso.

O protocolo inclui que o título de eleitor seja apresentado pelo portador à distância e, só em caso de dúvida na identificação, será pedido que ele abaixe a máscara para a conferência, já que o equipamento de proteção será obrigatório. A biometria também foi descartada neste ano, exatamente para evitar maior contato.

De acordo com o TRE, alguns locais de votação já foram alterados como agências bancárias e escolas, que deixaram de funcionar por conta da pandemia, além de outras zonas eleitorais que não ofereciam a estrutura adequada. O Tribunal garante que todas as mudanças serão amplamente divulgadas com antecedência.

Outra preocupação é com o comparecimento dos mesários. O TSE realizou uma campanha em todo o país com o médico Dráuzio Varella convocando trabalhadores voluntários para o pleito, exatamente para evitar que faltem braços nas próximas eleições.

O resultado da campanha está sendo avaliado pelo TRE, que contabiliza neste momento se há trabalhadores suficientes para cobrir todos os locais de votação.

O prazo de inscrição dos voluntários terminou no último dia 16 e, se o contingente não for suficiente, haverá novas convocações obrigatórias, mas todos que apresentarem requerimento por estar no grupo de risco serão dispensados.

O juiz Luiz Márcio Pereira reforça o chamado aos eleitores para não abrirem mão da votação.

O primeiro turno das eleições municipais acontece em 15 de novembro e, o segundo, no dia 29 do mesmo mês. Qualquer dúvida sobre local de votação pode ser consultada no site do Tribunal Regional Eleitoral.

