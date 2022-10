Saúde Melatonina não é um remédio para dormir. Veja como usá-la

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Melatonina também é um hormônio que nosso cérebro produz naturalmente. (Foto: Reprodução)

A maioria das pessoas pensa na melatonina como uma ajuda natural, quase um chá de camomila em forma de pílula. Até o nome do popular suplemento dietético parece sonolento — aquele longo “o” quase faz você bocejar no meio da palavra. Mas a melatonina também é um hormônio que nosso cérebro produz naturalmente, e os hormônios, mesmo em quantidades minúsculas, podem ter efeitos potentes em todo o corpo.

“Existem alguns usos clínicos para isso, mas não da maneira como é comercializado e usado pela grande maioria do público em geral”, disse Jennifer Martin, psicóloga e professora de medicina da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Os especialistas recomendam fortemente que as pessoas consultem seu médico ou especialista em sono antes de tomar melatonina, em parte porque o suplemento não trata muitos problemas de saúde subjacentes que podem estar atrapalhando o sono. A ansiedade pode causar insônia, assim como uma série de outras doenças potencialmente graves, como apneia do sono, síndrome das pernas inquietas ou distúrbios de humor, como depressão, que podem exigir tratamento médico.

A melatonina, no entanto, é relativamente barata e disponível em farmácias locais nos Estados Unidos, e muitas pessoas vão comprar por conta própria. Em outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a comercialização da substância como suplemento alimentar, sem necessidade de receita médica.

Então, qual é a melhor abordagem para tomar melatonina? Abaixo está o que os especialistas têm a dizer.

Funcionamento da melatonina

Durante o dia, a glândula pineal do cérebro (que é do tamanho de uma ervilha) permanece inativa. Algumas horas antes do nosso tempo natural de sono, quando começa a escurecer lá fora e a luz que entra em nossa retina desaparece, a glândula é ativada para inundar o cérebro com melatonina.

“A melatonina às vezes é chamada de “hormônio da escuridão” ou “hormônio do vampiro”, porque sai à noite”, disse Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e autor do livro ” Por que dormimos”.

À medida que os níveis de melatonina aumentam, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caem. A respiração fica mais lenta. Logo, nossas pálpebras começam a cair.

Em vez de um gatilho para apagar as luzes, a melatonina age mais como um “dimmer”, desligando as funções diurnas e ligando as funções noturnas. Portanto, tomar um suplemento de melatonina é como tomar uma dose de pôr do sol, enganando seu corpo para sentir que é noite. Ele não faz você dormir, mas diz ao corpo que é hora de dormir.

“Pode levar várias horas, e é por isso que as pessoas se enganam sobre seu uso”, disse a médica Ilene M. Rosen, especializada na medicina do sono e professora associada na Universidade da Pensilvânia.

A melatonina pode fazer você se sentir um pouco mais sonolento quando a toma, mas ela tem um efeito maior na regulação do tempo geral do ciclo sono-vigília e ajuda a definir o relógio circadiano, o relógio interno de aproximadamente 24 horas que informa ao seu corpo a hora do dia e o sincroniza com o mundo exterior.

“O impacto que tem em nosso sono depende da hora do dia em que você toma. Se você tomar um remédio para dormir no meio do dia, isso faria você se sentir sonolento. Se você toma melatonina no meio do dia, não tem esse efeito”, explica Martin, que também é porta-voz da Academia Americana de Medicina do Sono.

Drogas hipnóticas como Ambien ou Benadryl geralmente fazem com que as pessoas se sintam sonolentas imediatamente, e o efeito sedativo desses medicamentos “excede em muito o efeito obtido com a melatonina”, disse Alon Y. Avidan, professor de neurologia e diretor do Centro de Distúrbios do Sono da UCLA.

