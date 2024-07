Com mais uma derrota, o Grêmio se manteve na zona de rebaixamento pela oitava rodada seguida. O time soma 11 pontos em 14 jogos, com três vitórias e nove derrotas. O próximo compromisso do Grêmio será neste domingo (14), às 11h, no Centenário, em Caxias do Sul, contra o Operário-PR, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira a nota da Geral do Grêmio:

“Nós, da Geral do Grêmio, fomos até o CT Luiz Carvalho conversar com Renato Portaluppi. Diante de mais uma derrota e a permanência na zona de rebaixamento do Brasileirão, nos reunimos com o treinador para exigir mudanças, principalmente na conduta e comprometimento dos jogadores. Em sua entrevista coletiva, o próprio Renato disse que falta vergonha na cara para alguns atletas. A torcida pensa exatamente igual, ainda mais depois do que vimos contra o Cruzeiro: um time apático, sem capacidade de reação, quase caminhando em campo. É fato que precisamos de uma mudança de postura e comprometimento. Uma mudança imediata e radical. Só vamos sair dessa situação com dedicação, vontade de trabalhar e, acima de tudo, com respeito à história do Grêmio. Renato, tu és nosso ídolo máximo. Sempre será. Entendemos que não existe pessoa melhor neste momento para passar a esses jogadores vagabundos o real significado de vestir esse manto. Então, faça também a sua parte. Tu vens pedindo o apoio da torcida. E está tendo. E assim vamos continuar. Sempre pelo GRÊMIO.”