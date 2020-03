Porto Alegre Memorial aos “Doze Heroicos Artilheiros” será inaugurado no próximo dia 18 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Trata-se de uma homenagem aos integrantes da Turma de Artilharia de 1953 do CPOR/PA Foto: Divulgação Trata-se de uma homenagem aos integrantes da Turma de Artilharia de 1953 do CPOR/PA. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No próximo dia 18 será inaugurado o “Memorial aos Doze Heroicos Artilheiros” no CPOR/PA (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva) de Porto Alegre. Esta obra foi idealizada, projetada e implantada em ação conjunta do CPOR/PA com a AOR/2-RS e apoiada pelos últimos comandos.

No ano de 1953 ocorreu um grave acidente no Quartel do CPOR/PA. O objetivo é elucidar aos colegas de caserna (Oficiais R/2, Oficiais R/1, Sargentos e Praças), inclusive integrantes do CPOR/PA, sobre a que se refere a obra. Trata-se de uma homenagem aos integrantes da Turma de Artilharia de 1953 do CPOR/PA.

Confira texto elaborado pelo Tenente Dullius, Vice-Presidente da AOR/2-RS, que é o autor do Projeto e Coordenador da sua execução e sobrinho do Aluno (promovido post mortem a 2º Ten) Sergio Emilio de Freitas Mabilde,um dos artilheiros que perderam a vida no acidente.

“Corria o ano de 1953. Mês de janeiro, dia 24, 10:30 hs da manhã. O sol não estava muito quente e os alunos do 2º ano do Curso de Artilharia estavam recebendo instrução de armamento no campo ( por vários anos a Formação foi realizada em 2 anos).

O local era aproximadamente o topo da escadaria que chega ao Estádio do Cabritão. O armamento eram minas. O Cap Sanford ministrava a instrução monitorado pelo Sgt Djalma. A turma ao redor observando atentamente.

Subitamente, a mina sobre a qual então se falava, a antipessoal M2-A1, sem que ninguém lhe tocasse, em um estrondo ensurdecedor, explodiu. Naquele momento foi selada a sorte de Doze Heroicos Artilheiros. Muitos feridos, alguns em estado gravíssimo.

Foram transportados para o Hospital de Pronto Socorro. Dez faleceram no mesmo dia e dois depois de alguns dias. Em homenagem aos alunos vitimados no acidente, à Turma de Aspirantes do CPOR de Porto Alegre daquele ano de 1953, foi dado o nome de “DOZE HEROICOS ARTILHEIROS”.

Em 24 de janeiro de 1956, o então Comandante do CPOR/PA, Cel Emilio Garrastazú Médici, com a presença do Gen Manuel de Azambuja Brilhante e do Prefeito de Porto Alegre, Ildo Meneghetti, inaugurou um belíssimo Monumento no exato local do acidente.

Alguns anos após, tal Monumento, em face das obras do Estádio do Cabritão, foi arrasado, dele não sobrando parte alguma. Durante o Comando do Cel Rodrigues este, ao saber do trágico incidente, resolveu, de alguma forma restaurar a lembrança daquele fato, desejo que partilhou com o Cel Wagner.

O Ten Dullius ao falar com os Cel Rodrigues e Cel Wagner sobre o assunto prontificou-se a doar ao CPOR/PA uma grande quantidade de blocos de pavimentação e meios fios para calçar a rua que sobe do Quiosque da Engenharia até o Galpão do Morro. O Cap Márcio liberou o processo de busca do material e a coordenação da obra de assentamento.

O Cel Rodrigues imaginou a restauração da homenagem àqueles Artilheiros de 1953, com a denominação daquela rua como “ALAMEDA DOZE HEROICOS ARTILHEIROS”, bem como a instalação de um Monumento à margem da Alameda.

Na troca de Comando, o Cel Do Amaral também abraçou a ideia e desta forma o Memorial foi tomando forma. O calçamento foi concluído e o Memorial está sendo ultimado para ser inaugurado em 18 de março, próximo.

A inauguração contará com a presença do Comandante Militar do Sul, o Gen Ex Geraldo Antonio Miotto, muito interessado e grande apoiador desta ideia e do Projeto desde que assumiu o Comando Militar do Sul.

Em janeiro deste ano ao assumir o Comando da Academia do Morro, o Ten Cel Boabaid abraçou totalmente a ideia e o Projeto o que propiciou o andamento dos trabalhos em busca de sua conclusão na data prevista.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário