Geral Mercado eleva a projeção de inflação para 4,37%, com a Selic indo a 11,5% este ano

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

O mercado voltou a aumentar as projeções para a inflação nos próximos anos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O mercado voltou a aumentar as projeções para a inflação nos próximos anos, mesmo já considerando uma taxa Selic média mais alta até o fim de 2025. De acordo com o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a mediana das projeções dos analistas para o IPCA (índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o índice oficial de inflação do país, de 2024 subiu de 4,35% para 4,37%, aproximando-se ainda mais do teto da meta este ano, de 4,50%.

Foi a décima alta seguida do índice da inflação. Considerando apenas as 97 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, o IPCA passou de 4,37% para 4,40%. Um mês atrás, a estimativa para o índice era de 4,25%. Em seu cenário de referência, o BC espera que o IPCA feche o ano em 4,30%, e desacelere a 3,70% em 2025.

O novo reajuste para cima das estimativas do mercado para a inflação veio um dia antes da divulgação da ata da reunião da semana passada do Copom, que decidiu pela alta de 0,25 ponto porcentual na Selic, sinalizando em seu comunicado – que falou em uma assimetria altista no balanço de riscos para a inflação – a possibilidade de ajustes maiores na taxa nas próximas reuniões. O que levou muito analistas a falarem numa taxa Selic de até 12% em janeiro de 2025.

Taxa de juros

No boletim Focus, a mediana para a Selic no final de 2024 voltou a subir, passando de 11,25% para 11,50%, confirmando que o mercado já espera pelo menos um aumento de 0,5 ponto porcentual nos juros este ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

