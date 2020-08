A humilhante goleada por 8 a 2 aplicada pelo Bayern de Munique pode ter sido o ponto final da trajetória de Lionel Messi no Barcelona. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, correspondente do canal Esporte Interativo na Catalunha, o argentino já teria comunicado aos dirigentes bleugranas que pretende deixar o clube imediatamente.

Uma fonte de dentro do Barça teria revelado as conversas entre o craque e os cartolas. Segundo essa pessoa, Messi não acredita no projeto esportivo do clube, que acumula eliminações vexaminosas na Liga dos Campeões e, nesta temporada, não ganhou um título sequer.

Por enquanto, o argentino está preso a um contrato cuja multa rescisória chega a 700 milhões de euros (o que equivale a 4,5 bilhões de reais). Mas é improvável que os cartolas do Barcelona consigam se apegar a ela para segurar um craque insatisfeito.

Uma reunião de emergência foi marcada para esta segunda-feira (17) a fim de discutir medidas urgentes após o 8 a 2 em Lisboa. O técnico Quique Setién já está praticamente fora do clube, mas outras figuras importantes podem sair. Até o zagueiro Piqué já se colocou à disposição para partir. Messi quer fazer o mesmo.

Ranking incômodo

A goleada por 8 a 2 sofrida pelo Messi no Barcelona colocou o argentino isolado na liderança de um incômodo ranking: o de maior goleada sofrida entre os grandes craques mundiais, os seus três adversários no título de melhor da história, da atualidade, ou de seu país.

Messi, Pelé, Maradona e Cristiano Ronaldo. Curiosamente, até a última sexta, nenhum deles havia jamais perdido uma partida por mais de cinco gols de diferença, e seguiam todos empatados na diferença de gols em suas maiores derrotas

Pelé, por exemplo, perdeu por 5 a 0 duas vezes: para o Penarol (URU), em um amistoso em 1964 e para o Palmeiras pelo Paulistão do ano seguinte. No fim da carreira, entre a saída do Santos e a ida para o Cosmos, Pelé quase sentiu o mesmo gosto que Messi: foi derrotado não por 8 a 2, mas por 8 a 3 em um jogo festivo na Bélgica contra o Anderlecht, em que fez parte de um time de estrelas mundiais. A partida – em que Pelé perdeu um pênalti – no entanto, não foi oficial.

Maradona só perdeu por 5 a 0 uma vez, em 1993, quando jogava pelo Sevilla contra o Real Madrid, em 1993, assim como Cristiano Ronaldo, que por sua vez jogava pelo Real Madrid contra o Barcelona, de Messi, em 2010.

Até o passeio alemão em Lisboa, a maior goleada de Messi tinha sido a derrota da seleção argentina para a Bolívia em 2009 – com Maradona, que nunca perdeu como jogador por mais de dois gols de diferença pela seleção, como técnico. Pelé só perdeu por três gols pela seleção brasileira e Cristiano Ronaldo, por Portugal, tem como pior derrota um 6 a 2 contra o Brasil em um amistoso há 12 anos. Ou seja, Messi sofreu a maior goleada entre os quatro por clubes e seleções.