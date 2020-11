Colunistas Migração do voto do PT

Por Leandro Mazzini | 16 de novembro de 2020

Fechadas as urnas de ontem, o PT – que já controlou boa parte das prefeituras do País na Era Lula da Silva – pode definhar nos resultados a partir de hoje. (Foto: Lula Marques/Agência PT)

Fechadas as urnas de ontem, o PT – que já controlou boa parte das prefeituras do País na Era Lula da Silva – pode definhar nos resultados a partir de hoje. Além de não ter candidatos com chances em todas as capitais, houve forte migração, declarada ou velada, de votos dos petistas em cidades importantes, diante de candidatos fracos ou não aceitos pelas hostes e militâncias. Casos de São Paulo, onde Guilherme Boulos (PSOL) recebeu apoio aberto de petistas, em detrimento de Jilmar Tatto, um nome pinçado pelo ex-presidente Lula do ABC paulista. Em Belém, outro socialista, Edmilson Rodrigues (que já administrou a cidade), também ascendeu com voto petista. Manuela D’Ávila, do PCdoB, ganhou apoio da militância petista em Porto Alegre.

Fator Campos

No Recife, outro nome forçado por Lula, Marília Arraes, não conseguiu apoio aberto do próprio partido, controlado pelo senador Humberto Costa, aliado de João Campos (PSB)

Pioneiro

O seguro sistema de votação eletrônica e totalização de votos do Brasil foi comemorado discretamente pela cúpula do TSE ontem. O modelo já foi exportado para vários países.

No crises

O Brasil deve se orgulhar do modelo eficiente testado por outras nações. Há anos o País mostra à Justiça eleitoral da maior potência do mundo como se conta votos sem crise.

O 2º Congresso Olímpico Brasileiro, do COB, acontecerá dias 16 e 17 de outubro de 2021, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia – logo após os Jogos de Tóquio. “Queremos expandir conhecimentos e educação para onde o esporte está. Para tratar de esporte, buscamos um dos processos mais importantes que o envolve: o planejamento. Acreditamos realmente que o planejamento é o futuro para o esporte olímpico”, diz Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e campeão olímpico de judô.

Prêmio de inovação

Uma das novidades será o Prêmio Esporte e Inovação, um concurso com soluções para os desafios enfrentados pelo esporte no Brasil. É um convite e um estímulo a pensadores das mais diversas áreas para que desenvolvam propostas que contribuam para questões enfrentadas pelo segmento. O kick-off virtual do evento será amanhã no Youtube e Facebook do Time Brasil.

Sequestro de processos

O SERPRO nega que tenha fita de backup do sistema digital de processos do Superior Tribunal de Justiça, mas os melhores de sua equipe estão numa força-tarefa com técnicos de TI da Corte para recuperar o sistema. É trabalho sigiloso, enquanto a Polícia Federal rastreia o caminha dos hackers.

Ciber preventivo

“O Serpro vem somando a sua expertise a outras equipes, conduzindo a crise com resiliência e contando com o suporte de uma força-tarefa do Governo, liderada pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. O objetivo é reforçar esforços e adotar protocolos e medidas preventivas e protetivas”, avisa a assessoria.

Pesquisas

Os presidentes das principais instituições de ciência, tecnologia e educação – ABC (Luiz Davidovich), SBPC (Ildeu de Castro), ANDIFES (Edward Madureira), CONIF (Jadir Pela) e o CONFIES (Fernando Peregrino) assinaram Manifesto contra a burocracia na pesquisa pela implementação plena do Marco Legal do setor.

Mudança de hábito

Pesquisa sobre hábitos alimentares na pandemia, da Herbalife Nutrition, aponta que 47% dos brasileiros modificaram sua alimentação nos últimos meses. Entre os novos hábitos estão a maior ingestão de frutas e verduras (50%) e maior consumo de alimentos plant-based (45%). Foram ouvidas mil pessoas entre 22 de setembro e 6 de outubro.

Carnaval adiado

Por duas vezes na História do Brasil, a data do Carnaval foi mudada . A primeira, em 1892, porque o ministro do interior cismou que junho era um mês menos quente e, portanto, mais saudável para a realização da festa. A segunda, em 1912, quando o Barão do Rio Branco morreu e a folia foi adiada para 6 de abril.

Folia Julhina

Agora, a pandemia do Covid-19 entrou nessa lista forçada. O presidente da Comissão do Coronavírus da Câmara dos Deputados, Dr Luizinho (PP-RJ), protocolou PL sugerindo remarcar o feriado para o período de 3 a 7 de julho. Já tem o apoio da Liga das Escolas de Samba, no Rio, e de vários deputados, em especial do Nordeste.

