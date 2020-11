Colunistas Pesquisas eleitorais e TSE, os assuntos mais comentados

Por Flavio Pereira | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso admitiu problema técnico nos sistemas do tribunal. (Foto: Reprodução)

De surpresa em surpresa, as eleições municipais apresentaram cenários inesperados em diversas capitais brasileiras.

Comparados alguns resultados das urnas com o prognóstico equivocado das pesquisas eleitorais das últimas horas, e o seu forte poder de induzir eleitores, apareceu mais munição para questionar-se:

“Afinal, qual é a utilidade da pesquisa eleitoral?”

Sobrou até para o TSE

A lentidão do Tribunal Superior Eleitoral na divulgação dos resultados oficiais, levantou questionamentos. O silêncio do TSE ontem até as 21 horas, quando finalmente o seu presidente veio a público, ainda assim para informar que não haviam sido totalizados todos os dados no país, alimentou boatos.

Além disso, segundo palavras do presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, ocorreu “problema técnico, de hardware” em um dos núcleos de um microprocessador. Anteriormente, o ministro havia admitido uma tentativa de ataque cibernético neste domingo, mas explicou que ele foi “neutralizado”.

O ministro da Justiça, disse que os problemas não afetam a “lisura” da eleição.

O que disse o ministro Barroso

“Houve uma tentativa de ataque hoje com grande volume de tentativas de acessos simultâneos. Foi totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão sobre o processo de votação”, diz Barroso.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro comenta

Deputado federal mais votado da história do Brasil (1.843.735), Eduardo Bolsonaro comentou a respeito:

“Noticiam que TSE foi atacado por hackers. TSE nega. Então são expostos bancos de dados do TSE. Isso traz um clima de insegurança, que faz as pessoas desconfiarem que o atraso na divulgação possa ser um novo ataque hacker ou manipulação já que não há transparência.”

Agenda da crise financeira no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a agenda desta semana começa com as negociações do governador tucano Eduardo Leite para aprovar no Legislativo o pacote que prorroga as alíquotas vigentes do ICMS, e altera – para maior – outras taxas e tributos a partir de 2021.

Tudo no esforço de amenizar o déficit orçamentário previsto para 2021, em torno de R$ 8,1 bilhões.

Mérito do governador: esteve acima das disputas eleitorais

O governador Eduardo Leite somou até ontem um mérito relevante. Em meio a acirradas disputas eleitorais entre candidatos de partidos que formam sua base eleitoral, ele conseguiu manter-se acima deste processo.

Encerrado o processo – que persiste apenas nas cidades com segundo turno – o governador trabalhará para que o calendário de votações do pacote fiscal pela Assembleia Legislativa não seja afetado por estas disputas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas