Ministro da Saúde diz que a vacina contra o coronavírus pode começar no final de dezembro no País

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

O ministro disse que isso poderia acontecer com outras candidatas, como a da AstraZeneca e a do Instituto Butantan Foto: Isac Nóbrega/PR O ministro disse que isso poderia acontecer com outras candidatas, como a da AstraZeneca e a do Instituto Butantan. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

Em entrevista exclusiva à CNN nesta quarta-feira (09), o ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse que a vacinação contra Covid-19 no Brasil com o imunizante desenvolvido pela Pfizer/BioNTech pode começar entre dezembro e janeiro.

“Se fecharmos o contrato com a Pfizer e se a Pfizer conseguir a autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer no final de janeiro ou em dezembro”, afirmou.

O ministro disse que isso poderia acontecer com outras candidatas, como a da AstraZeneca e a do Instituto Butantan, mas que dependeria do desenvolvimento e da aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

