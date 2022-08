Rio Grande do Sul Morre, aos 97 anos, o ex-deputado estadual José Sperb Sanseverino

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Sanseverino foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. (Foto: ALRS)

Morreu, nesta terça-feira (23), aos 97 anos, em Porto Alegre, o jurista e político José Sperb Sanseverino, pai do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Natural de Encruzilhada do Sul, Sanseverino formou-se em direito e destacou-se por sua atuação política. Fundou o Partido Democrata Cristão, do qual foi presidente estadual. Elegeu-se vereador de Porto Alegre em 1959 e deputado estadual em 1962. Atuou como secretário de Estado da Justiça, secretário municipal e procurador junto ao Tribunal de Contas do do Rio Grande do Sul.

Em 1996, Sanseverino assumiu o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, sucedendo Dom Vicente Scherer. Ele era casado com Maria Thereza de Jesus Vieira, com quem teve seis filhos: José Inácio, Maria Teresa, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Alberto Magno e Antonio Marcos.

