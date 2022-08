Rio Grande do Sul Uergs oferece 145 bolsas de auxílio discente para acadêmicos em situação de vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira Foto: USP Imagens As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (26). (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Pró-Reitoria de Ensino da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) lançou o novo edital do Programa de Auxílio à Permanência Discente (Prodiscência 2022) para custeio de despesas com moradia, transporte e alimentação voltado a estudantes em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (26). O edital prevê a concessão de 145 bolsas-auxílio distribuídas entre as unidades universitárias de forma proporcional ao número de matrículas de estudantes cotistas hipossuficientes. O auxílio será pago mensalmente no valor de R$ 300, de setembro de 2022 a julho de 2023.

Podem se inscrever estudantes que não foram contemplados no Edital Prodiscência 01/2022, que cursem no mínimo 80% dos componentes curriculares ofertados a cada semestre e que cumpram os requisitos exigidos.

Todas as informações sobre o programa, o processo seletivo e o edital estão disponíveis no site da Uergs. A divulgação da classificação final ocorrerá em 26 de setembro.

