Expointer “Muito gratificante”, comenta Sedenir Bampi, Produtor Agro destaque de 2024

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Ao lado do irmão Daniel, Sedenir Bampi, ao centro, recebeu o prêmio pelo trabalho realizado na Granja Bampi, em Farroupilha. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Ao lado do irmão Daniel, Sedenir Bampi, ao centro, recebeu o prêmio pelo trabalho realizado na Granja Bampi, em Farroupilha. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Foi um ano muito difícil. Ser um vencedor do Troféu Destaques do Agro gaúcho em 2024 é, sem dúvida, motivo de muito orgulho e de emoção. E foram exatamente essas as reações dos agraciados da 3ª edição do prêmio, quando chamados ao palco da Casa da Rede Pampa, na Expointer, na quinta-feira (29). Dentre eles, Sedenir Bampi foi o escolhido na categoria “Produtor Agro” e não conteve a emoção de receber a honraria.

Com os olhos marejados, o produtor contou estar muito grato e, gentilmente, decidiu dividir o prêmio com seus irmãos, pelo trabalho realizado na Granja Bampi, em Farroupilha. “É muito gratificante. Eu quero aproveitar para agradecer à Rede Pampa e ao Banco do Estado, por me entregarem esse troféu. Para mim é uma honra receber esse prêmio. Eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos que me ajudaram a construir tudo o que fizemos até aqui. Para mim é muito importante”, comentou.

O irmão Daniel Bampi também esteve presente no momento da premiação. Visivelmente emocionado, Sedenir ainda aproveitou o microfone da TV Pampa para descontrair. “Eu achava que não merecia, mas acho que sim”, disse o produtor, logo após receber o troféu do evento, na presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A categoria “Produtor Agro” buscou destacar o produtor rural de alta performance, que é referência de mercado, que desenvolve sua atividade com eficiência e sustentabilidade. Esse produtor gera valor e resultados extraordinários na produtividade e rentabilidade, e são exemplo e motivação para toda uma cadeia produtiva.

Além de “Produtor Agro”, os agraciados das outras 4 categorias do 3º Troféu Destaques do Agro foram: Sérgio Henrique Mosele, de Erechim, na categoria “Melhores Práticas Ambientais”; José Adriano Chiochetta, de Nova Araçá, na categoria “Técnico Especialista em Agro”; Cooperativa dos Produtores Rurais de Venâncio Aires, na categoria “Agroindústria Familiar”; e Gabriel Bauer Munari, de Torres, categoria “Reconstrução no Campo”.

Honraria extra neste ano

A premiação deste ano contou com uma honraria extra. Das mãos do governador Eduardo Leite; do presidente do Banrisul, Fernando Lemos; e do fundador da Rede Pampa, Otávio Gadret, foi entregue aos diretores da CMPC, Antonio Lacerda e Augusto Robert, uma placa em reconhecimento pelo investimento de R$ 24 bilhões no Estado, o maior da história do Rio Grande do Sul. A multinacional chilena de celulose montará uma nova fábrica na cidade de Barra do Ribeiro.

O Troféu Destaques do Agro é promovido pelo Banrisul e Rede Pampa, com apoio da Cotrijal. A premiação celebra os destaques do agronegócio gaúcho, desde os pequenos produtores até cientistas e pesquisadores.

