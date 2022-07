Geral Mulher para carro para ajudar em acidente e acaba sendo assaltada no Paraná

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Caminhonete usada por criminosos capotou na rodovia. (Foto: PRE)

Uma mulher foi assaltada ao tentar ajudar no socorro de um acidente, em Engenheiro Beltrão, na região norte do Paraná, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). A vítima teve o carro roubado por três homens armados.

O crime aconteceu no fim da noite de quarta-feira (20). A vítima disse à polícia que estava trafegando pela PR-317, quando viu que uma caminhonete estava tombada na rodovia.

A mulher parou o carro para ajudar e acabou sendo abordada por três homens encapuzados e armados. Os criminosos roubaram o veículo dela e fugiram.

A polícia acredita que os criminosos capotaram a caminhonete ao tentar abordar um ônibus para assaltar os passageiros. Dentro do veículo, os policiais encontraram miguelitos, que são objetos usados para furar pneus, além de um giroflex.

Além disso, a PRE disse que a caminhonete usada pelos assaltantes estava com uma placa clonada e que o veículo tinha sido roubado em Cianorte, no noroeste do estado. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até a tarde desta quarta-feira, nenhum suspeito havia sido localizado.

Caminhão roubado

Em outro caso no Paraná, um homem teve o caminhão roubado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (21). Ele foi abordado por assaltantes quando parou para descansar em um posto de combustíveis.

Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos fizeram o homem dirigir por alguns metros e, em seguida, pediram para o caminhoneiro sair do veículo e correr sentido a outro posto.

Enquanto o homem corria, de acordo com a guarda, os assaltantes fugiram com o caminhão em outro sentido. A vítima acionou a Guarda Municipal e pediu ajuda a ocupantes de um carro que estava se aproximando.

No carro, conforme informado pela guarda, havia outros homens envolvidos no roubo. Os suspeitos fizeram o caminhoneiro refém por mais um tempo.

As equipes da guarda informaram que conseguiram localizar o carro em que a vítima era mantida e encontraram o caminhão roubado.

Quatro pessoas foram presas, e o caminhão foi recuperado, assim como um outro caminhão, com alerta de furto, que também foi encontrado abandonado na região. O caminhoneiro assaltado não sofreu ferimentos. As informações são do portal de notícias G1.

