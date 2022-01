Agro Municípios gaúchos afetados pela estiagem podem se candidatar a receber poços e microaçudes até esta segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

A falta de chuvas que atinge o Estado prejudica o abastecimento de água em alguns municípios e causa prejuízos para a agricultura Foto: Divulgação A falta de chuvas que atinge o Estado prejudica o abastecimento de água em alguns municípios e causa prejuízos para a agricultura. (Foto: Divulgação/Sema) Foto: Divulgação

As prefeituras gaúchas interessadas na escavação de microaçudes e perfuração de poços artesianos para amenizar os efeitos da estiagem devem enviar ofícios até segunda-feira (24) à Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). Os pedidos precisam ser encaminhados para o e-mail avancar@agricultura.rs.gov.br.

A demanda apresentada subsidiará a abertura dos processos para a execução das obras previstas no programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. As dotações orçamentárias referentes aos microaçudes, poços e cisternas já estão liberadas para que as licitações avancem.

Segundo a secretária Silvana Covatti, todos os municípios que manifestarem interesse receberão microaçudes e poços, visando ao atendimento, em especial, das comunidades rurais que mais sofrem com a escassez de recursos hídricos.

“Vamos oportunizar que todas as prefeituras indiquem locais onde há mais necessidade de reservação de água e qualificação da irrigação. Sabemos o quanto a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades no campo e o quanto será importante a viabilização dessas obras pelo governo do Estado”, afirmou Silvana.

