Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

No foco da iniciativa está uma área utilizada para descarte irregular de lixo e resíduos. (Foto: Edmilson de Alencastro Garay/PMPA)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre realizada neste domingo (22) um mutirão de no bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste. No foco da iniciativa está uma área que tem sido utilizada com frequência para o descarte irregular de lixo e resíduos. A prefeitura não informou o horário de início do serviço.

Conforme o órgão, Cerca de quatro garis e um fiscal, com o auxílio de quatro caminhões e uma retroescavadeira, executarão o serviço.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, aos domingos, há um plantão de limpeza para a remoção de focos crônicos de lixo em diferentes áreas. “Dividimos a operação em cinco setores. A cada final de semana, uma equipe é escalada. Em visita técnica na Lomba do Pinheiro, detectamos a necessidade de intervenção imediata”, explica Hundertmarker.

O DMLU limpa os pontos crônicos da localidade a cada 15 dias. Nas ações, são retiradas cerca de 55 toneladas de resíduos. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo site.

2024-12-21