Porto Alegre Nadadores e iniciativa privada se unem pela limpeza do Guaíba em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

O mutirão acontece na Capital gaúcha no dia 16 de setembro, das 9h às 13h Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma iniciativa independente com origem na Europa chamada “Nadando pelos Cartões Postais” será realizada em Porto Alegre para alertar sobre a limpeza do lago Guaíba. Liderada pelo atleta amador Francismar Siviero, o mutirão acontece na capital gaúcha no dia 16 de setembro, das 9h às 13h.

A ação de conscientização #LimpeoLagoGuaíba é realizada no bairro Belém Novo, na Zona Sul de Porto Alegre, onde voluntários, em terra e água, recolhem resíduos da orla do Guaíba, desde a Ponta do Arado até a praia do Veludo, em um total de 7km.

Serão mais 250 atletas da natação envolvidos, entre eles, funcionários da Savarauto Toyota, patrocinadora desta edição. A concessionária é a patrocinadora oficial da mobilização #LimpeoLagoGuaiba2023, prevista para acontecer no Dia Mundial da Limpeza.

“Nós somos uma empresa com certificação da ISO 14001. Apoiamos toda e qualquer iniciativa que ajude na preservação do meio ambiente, temos muitas ações internas que praticamos nas empresas do Grupo Savar, voltadas para sustentabilidade, como reaproveitamento da água da chuva para utilização na lavagem dos veículos. Nos identificamos muito com o projeto #limpeolagoguaiba2023, por isso fazemos questão de estar juntos nessa empreitada”, comenta o gerente de vendas da Savarauto Toyota, Leonardo Fernandes.

A Savarauto Toyota também é a única concessionária do Brasil a quebrar os paradigmas da sustentabilidade no mercado automotivo com a troca de solvente para tinta à base d’água para repintura dos carros.

A medida é, além de econômica, 15% mais barata do que o solvente, um diferencial em qualidade. Além da pintura inédita, o Grupo Savar está em constante adequação às questões ambientais e compromisso com o carbono zero. A loja está comprometida com a meta da Toyota de até 2024 estar devidamente adequada para os pontos de recarga dos carros elétricos.

Mais sobre o mutirão

Os mutirões acontecem em mais de 180 países, priorizando o alerta para a coleta de resíduos, em especial nos rios, mares e lagos. “Temos conseguido angariar parceiros interessados em financiar nosso movimento e contribuir com a ação ambiental que lideramos há 3 anos em Porto Alegre. Somos atualmente a segunda maior cidade brasileira no volume de resíduos recolhidos nos mutirões. Já somamos 7 toneladas”, explica Francismar Siviero.

Os nadadores do Lami, Vila Assunção e Itapuã promoverão oficinas de remada no local e os escoteiros GEMAR palestras e demais atividades em terra. “Esperamos chamar a atenção das autoridades e da população em geral sobre a importância de limpeza e manutenção das águas limpas. Atualmente temos apenas 8 quilômetros apropriados para banho no Guaíba, que possui 77km de Orla”, comenta Francismar Siviero.

O objetivo do projeto #LimpeoGuaíba2023 é deixar à comunidade um legado de conscientização sobre a importância da preservação ambiental para a saúde e bem-estar da população, além de incentivar a solidariedade através da arrecadação de donativos para a Casa Madre Ana.

Serviço

O que: Mutirão de Limpeza do Lago Guaíba

Quando: 16/09 – sábado – Dia Mundial da Limpeza

Local: Belém Novo

Apoio: Savarauto Toyota

