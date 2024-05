Rio Grande do Sul Não é verdade que Canoas tenha mais de 2 mil corpos de vítimas dos temporais no RS sem identificação

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Caminhões que aparecem em vídeo estavam vazios, não tinham vínculo com o governo do Estado e estavam, na verdade, em outro município. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo afirmando que mais de dois mil corpos ainda não identificados estariam sendo congelados em câmeras frigoríficas, guardados no bairro Mathias Velho, em Canoas, uma das cidades mais atingidas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o mês passado. Essa informação é inverídica.

Segundo o mais recente balanço da Defesa Civil do Estado, o número de mortos em decorrência das chuvas é 163, sendo que ainda há 64 desaparecidos.

De acordo com o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, as imagens usadas na publicação são de Lajeado, outra cidade gaúcha atingida pelas chuvas. No local do registro, o Posto Médico-Legal (PML) do município, “não existem corpos empilhados e, em nenhum momento, chegou a haver superlotação”.

“O container instalado próximo ao órgão, em Lajeado, trata-se de uma medida de prevenção, em razão de ainda termos um elevado número de desaparecidos”, afirma o governo do Rio Grande do Sul, em nota publicada na última sexta-feira (17).

Os temporais, que começaram em 27 de abril, ganharam força no dia 29 e já afetaram mais de 2 milhões de pessoas em território gaúcho, de acordo com o último boletim da Defesa Civil.

A publicação destaca ainda que os veículos que aparecem nas imagens são da transportadora Expresso Via Norte Ltda, que “não presta serviços para o governo do Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Logística”.

Katrina

Também é falsa a informação de que os temporais no RS tenham números similares ao da passagem do furacão Katrina.

Post, publicado no Twitter e que já conta com mais de cem mil visualizações, afirma que 400 mil pessoas ficaram desabrigadas nos Estados Unidos em decorrência do Katrina, número inferior, segundo a publicação, aos do Rio Grande do Sul, que teria registrado 618 mil. Ambos os números estão incorretos. Segundo o mais recente balanço divulgado pelo governo gaúcho, o Estado tem 647.405 pessoas fora de casa, enquanto que o Katrina chegou a desabrigar mais de um milhão de pessoas. Quando cita os valores envolvidos na reconstrução dos locais afetados pelo Katrina, a publicação cita o montante de 125 bilhões de dólares (cerca de R$ 641 bilhões), abaixo dos 190 bilhões (cerca de R$ 974 bilhões) anunciado como gastos para recuperar locais atingidos pelo furacão. Nesse caso, o post não traz números equivalentes para o Rio Grande do Sul, mas o próprio governador, Eduardo Leite (PSDB), estimou em R$ 19 bilhões o “custo para o plano de reconstrução do Estado após as enchentes”. Outro número incorreto na publicação é o relativo à área alagada. Segundo a publicação, no Estado, “foram 3.800 km” quadrados alagados. Conforme os engenheiros ambientais e doutorandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Iporã Possantti e José Müller, que desenvolveram uma base de dados e informações geográficas da Região Hidrográfica do Lago Guaíba e da Lagoa dos Patos. Uma estimativa feita pela equipe no dia 6 de maio apontou que a área inundada era de 3.274km², com outros 514km² tomados por lama em todo o estado. Como comparação, a área inundada pelo furacão Katrina chegou a 233.000km². Por fim, a publicação também omite um dos números mais relevantes de grandes tragédias: o de vítimas fatais. O furacão Katrina deixou 1.392 mortos, número muito superior às 163 vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul até o momento — 64 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado.

2024-05-23