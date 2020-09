Esporte Não foi o maior dos dias: Hamilton quer apenas seguir em frente após GP da Rússia

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Um dia para Hamilton esquecer. (Foto: LAT Images/Mercedes / Grande Prêmio)

Um dia daqueles. Assim foi o GP da Rússia do domingo (27) para Lewis Hamilton, punido duas vezes por praticar largadas em lugar proibido e tirado da briga pela vitória. Sem o triunfo #91 na carreira, terminou em terceiro e parecia querer deixar Sóchi o mais rápido possível após o que definiu como “não o maior dos dias”.

Hamilton falou pouco sobre a corrida nas entrevistas realizadas ainda na pista. Segundo ele, o que dá para fazer é apenas aproveitar os 15 pontos somados e levá-los adiante. “Simplesmente não foi o maior dos dias. É o que é, agora já foi. Vou levar os pontos e seguir a vida. Parabéns a Valtteri pela vitória”, afirmou.

O francês Esteban Ocon, da Renault, finalizou no sétimo lugar, à frente dos dois carros da AlphaTauri, com o russo Daniil Kvyat à frente do francês Pierre Gasly. O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, completou o top 10 e também somou pontos.

Sobre a recuperação na corrida, foi realista: não recuperou nada demais, na verdade. Após voltar dos boxes em 11º após a punição, ultrapassou Sebastian Vettel e foi recuperando as posições de quem parava nos boxes. “Não fiz muita coisa, só guardei minha posição”, explicou. Apenas Valtteri Bottas e Max Verstappen permaneceram à frente até o fim. A próxima etapa da Fórmula 1, o GP do Eifel, em Nürburgring, está marcado para 11 de outubro.

