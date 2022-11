Ciência Nasa testa com êxito “disco voador” projetado para pousar humanos em Marte

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Disco voador LOFTID criado pela Nasa. (Foto: Divulgação/Nasa)

Nessa semana, a Nasa enviou um dispositivo inflável gigante para o espaço e depois o trouxe de volta da órbita, largando-a no oceano perto do Havaí. Você pode pensar nisso como um castelo inflável do espaço, embora as pessoas encarregadas da missão prefiram que você não pense assim.

“Eu diria que isso seria impreciso”, disse Neil Cheatwood, investigador principal do Teste de Voo em Órbita Baixa da Terra de um Desacelerador Inflável, ou LOFTID, sobre a comparação durante uma entrevista.

O LOFTID pode parecer apenas um truque divertido, mas o projeto de US$ 93 milhões demonstra uma tecnologia intrigante que pode ajudar a Nasa em seu objetivo de levar as pessoas com segurança à superfície de Marte algum dia. A agência pousou uma série de espaçonaves robóticas em Marte, mas as abordagens atuais só funcionam para cargas pesando até cerca de 1,5 tonelada – aproximadamente o volume de um carro pequeno.

Isso é inadequado para as espaçonaves maiores, carregando 20 toneladas ou mais, que são necessárias para as pessoas e os suprimentos de que precisam para sobreviver no planeta vermelho.

Uma descrição mais precisa do dispositivo pode ser que é um pires, com seis metros de largura quando inflado. É feito de camadas de tecido que podem sobreviver caindo na atmosfera a 29 mil km/h e temperaturas próximas a 1650 graus Celsius.

Ainda assim, um escudo térmico inflável compartilha uma característica chave com um castelo inflável: não inflado, pode ser dobrado e embalado firmemente. LOFTID cabe em um cilindro com pouco mais de um metro e meio de largura e um metro e meio de altura. Para um escudo de calor rígido tradicional, não há como enfiar algo de 6 metros de diâmetro em um foguete que não seja tão largo.

Uma superfície maior como a do LOFTID gera muito mais atrito do ar – essencialmente, é um freio melhor à medida que corta a atmosfera superior, e o maior arrasto permite que cargas mais pesadas sejam desaceleradas. Para futuras missões a Marte, o escudo térmico inflável seria combinado com outros sistemas como paraquedas e retrofoguetes para guiar o módulo de pouso a caminho de um pouso suave.

Isso exigiria um escudo térmico de cerca de 9 metros de diâmetro, disse Cheatwood, “porque é uma massa tão alta que estamos tentando levar a Marte para os humanos”.

A equipe do LOFTID não teve muito o que fazer durante a contagem regressiva para decolar às 1h49, horário do Pacífico, a bordo de um foguete Atlas V. Para evitar a possibilidade de causar problemas com a missão principal – a implantação de um satélite meteorológico – os sistemas LOFTID não foram ligados até uma hora depois do lançamento do satélite.

Depois que o satélite meteorológico foi implantado em órbita, o segundo estágio do foguete, com o LOFTID ainda conectado, disparou brevemente seu motor duas vezes para orientar o LOFTID corretamente para reentrar na atmosfera.

Nos minutos seguintes, o gás nitrogênio comprimido inflou o escudo térmico do LOFTID, um conjunto de tubos em forma de rosquinha aninhados que pareciam um cogumelo ou um guarda-sol saindo do topo do palco do foguete. Para adicionar estabilidade ao LOFTID, o estágio do foguete começou a girar como um pião a lânguidas três rotações por minuto antes de liberar a nave de teste para sua jornada pela atmosfera.

Algumas horas após a decolagem, o dispositivo LOFTID estava flutuando no Oceano Pacífico a cerca de 800 quilômetros do Havaí. Um vídeo infravermelho granulado feito de um navio de recuperação mostrou LOFTID descendo sob um pára-quedas e depois caindo na água.

