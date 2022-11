Tecnologia Whatsapp: função liberada pode ser o fim de muitos relacionamentos

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Intenção da nova função é dar oportunidade para pessoas corrigirem textos com erros. (Foto: Divulgação)

Os relacionamentos amorosos, por mais sólidos que sejam, sempre acabam enfrentando desafios que testam o quanto cada pessoa está disposta a permanecer junto com a outra. E na era digital, o uso de rede sociais e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo, pode acabar mudando a dinâmica entre os casais.

E isso pode mudar em breve! De acordo com o portal WABetaInfo, que é especializado em notícias sobre o WhatsApp, o aplicativo prepara uma função que permitirá a edição de mensagens já enviadas. Não é difícil imaginar, em uma discussão entre casais, o quão grande será a disputa para saber quem está certo, não é mesmo?!

Os testes da nova função já começaram para alguns usuários do WhatsApp Beta, versão em desenvolvimento com funções novas, disponível para algumas pessoas.

A intenção da nova função é dar oportunidade para pessoas corrigirem textos escritos de forma errada ou informações equivocadas posteriormente, portanto, pode fazer sim uma diferença positiva no dia a dia.

A principal questão é que ainda não se sabe por quanto tempo após o envio que será possível editar a mensagem; pode ser tornar algo polêmico e “virar bagunça” caso não seja regulamentado, isto é, se não houver limite de tempo. Caso esse limite não exista, será muito fácil “fraudar” uma conversa, mudando qualquer elemento para corroborar alguma narrativa específica.

Isto pode gerar desconfiança entre casais, mas também é possível de gerar problemas para empresas caso não haja um limite de tempo; uma delas pode agir de má fé e mudar o valor de algo em alguma conversa para obter vantagem indevida.

De acordo com o site, a mensagem editada seria sinalizada com a palavra “Editado” estando ao lado da confirmação de leitura e do horário, portanto, mensagens forjadas seriam com certeza menos problemáticas.

Bloqueio de captura de tela

Outra funcionalidade que está em teste e já existe também em outras redes sociais como Instagram e Snapchat é o bloqueio de capturas de tela em imagens e vídeos de visualização única, que foi liberada em agosto deste ano.

Com a atualização, quando alguém for tentar realizar a captura de uma mídia enviada nesse formato, apenas uma imagem de tela preta é exibida. A função impede que a imagem ou vídeo seja memorizado por um gravador de tela. Mas não pára por aí: outras ações continuam impossibilitadas nesse tipo de arquivo de visualização única, como compartilhar ou salvar na galeria.

Vale lembrar que, para as conversas temporárias, os prints ainda poderão ser feitos normalmente, sendo uma função que traz segurança para a privacidade dos usuários.

O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais utilizado no Brasil. Segundo pesquisa do Datareportal, são mais de 165 milhões de contas no país. O mensageiro recebe atualizações constantes para continuar no topo da preferência dos usuários.

