Acontece Natal da Orla: Porto Alegre recebe celebração natalina com programação especial

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serão quatro dias de apresentações artísticas e musicais no Cais Embarcadero. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 20 mil pessoas são esperadas nos quatro dias de evento do Natal da Orla, programação natalina especial apresentada pela Secretaria da Cultura, com patrocínio da Stella Artois e o financiamento através do Pro-Cultura LIC RS. A programação intensa de apresentações artísticas e musicais acontece nos dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro, das 14h às 21h30, no Cais Embarcadero. Para encantar ainda mais as famílias que foram ao local, o Cais irá receber uma decoração temática especial com tema natalino.

O evento é gratuito e promete movimentar a cidade com uma variedade de apresentações, potencializando o desenvolvimento multicultural, com atrações natalinas de teatro, dança, orquestras e a participação de grupos locais. A programação conta com shows de Claus e Vanessa, Tati Portella, Tributo a Tim Maia, Bibiana Petek, Banda Motherfunky e espetáculos diversos.

O acesso para o evento no Cais Embarcadero pode ser realizado de 3 formas. Quem for ao local de carro poderá estacionar no Cais Parking, estacionamento terceirizado, que fica localizado na Av. Pres. João Goulart 97. Já para os pedestres e aqueles que chegam através de carros de aplicativo e táxi, a entrada é feita através do portão localizado na Av. Pres. João Goulart, próximo da Usina do Gasômetro e da Rua Gen. Salustiano. Usuários de embarcações também podem acessar através dos flutuantes posicionados em frente ao empreendimento, com plataformas de acesso direto ao parque.

Programação

19/12

14h às 17h – Contação de Histórias para Crianças

17h30 – Apresentação de Coral de Vez em Canto

19h – Show Musical Highlab

20h30 – Espetáculo – Auto iluminado de Natal

20/12

14h às 17h – Contação de Histórias para Crianças

17h30 – Apresentação Orquestra de Brinquedo

19h – Show Musical – Tati Portella

20h30 – Espetáculo Natal Gaúcho das Crianças

21/12

14h às 17h – Contação de Histórias para Crianças

15h – Espetáculo Encantos de Natal – Elisa Lucas

17h30 – Espetáculo – Orquestra Educando com Arte – Aldeia da Fraternidade

19h – Show Musical – Tributo a Tim Maia

21h30 – Show Musical – Claus e Vanessa

22/12

14h às 17h – Contação de Histórias para Crianças

14h – Espetáculo – A Revolta dos Perus

15h – Show Musical – Bibiana Petek

17h30 – Show Musical – Motherfunky

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/natal-da-orla-recebe-programacao-especial/

Natal da Orla: Porto Alegre recebe celebração natalina com programação especial

2024-12-18