O navio tem 175,5 metros de comprimento e 29,4 metros de largura Foto: Marine Traffic/Divulgação O navio tem 175,5 metros de comprimento e 29,4 metros de largura. (Foto: Marine Traffic/Divulgação) Foto: Marine Traffic/Divulgação

O navio graneleiro Mount Taranaki, que navega sob a bandeira de Hong Kong, encalhou por volta das 6h desta quinta-feira (31) no Canal de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A embarcação, que transporta 12 mil toneladas de cevada, partiu de Rio Grande na quarta-feira (30) rumo a Porto Alegre. O nível da água está baixo na região devido ao assoreamento causado pelos eventos climáticos de maio que atingiram o Estado e provocaram o acúmulo de sedimentos.

Em nota enviada ao Jornal O Sul, a Marinha do Brasil informou que os responsáveis pela embarcação solicitaram dois rebocadores (Goiânia e Tamandaré) para desencalhar o navio e aguardar a subida do nível da água, a fim de retomar a navegação. O navio tem 175,5 metros de comprimento e 29,4 metros de largura.

Confira a nota completa

A Marinha do Brasil (MB) comunica que, no dia 31 de outubro de 2024, foi informado à Capitania Fluvial de Porto Alegre (CFPA) que a embarcação “MOUNT TARANAKI”, navio mercante

com a bandeira Hong Kong, havia encalhado na entrada do canal de Itapuã, próximo ao Farol de Itapuã, devido ao baixo nível da água.

A embarcação estava transportando cevada cervejeira, a granel e se encontrava em deslocamento para a cidade de Porto Alegre advinda de Rio Grande. Ainda no dia 31, os responsáveis pela embarcação solicitaram dois rebocadores (Goiânia e Tamandaré) para desencalhar o navio e aguardar a subida do nível da água, a fim de retomar a navegação. Ademais, a empresa “IN- Shore Mergulho Profissional e Classificadora” foi acionada para inspeção subaquática do navio quando atracado no porto de Porto Alegre.

A CFPA promove a implementação e a execução da Lei nº 9.537/1997, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação nas águas interiores, bem como prevenir a poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. Por isso, é importante relatar que a Capitania se mantém monitorando a situação.

Por fim, a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências náuticas e pedidos de auxílio) e (51) 3108-3255 (diretamente com a CFPA para outros assuntos, inclusive denúncias) ou, ainda, pelo email cfpa.segmar@marinha.mil.br.

