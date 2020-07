Magazine Nego do Borel faz primo chorar ao dar presente para ele: “Deus tocou meu coração”

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

O cantor compartilhou o vídeo em que o rapaz chora ao receber o presente Foto: Instagram/@negodoborel O cantor compartilhou o vídeo em que o rapaz chora ao receber o presente. (Foto: Instagram/@negodoborel) Foto: Instagram/@negodoborel

Nego do Borel deixou seu primo emocionado ao fazer uma surpresa para ele na noite deste sábado (25). O cantor compartilhou o vídeo em que o rapaz chora ao receber o presente.

“Estou em casa aqui, hoje estou muito feliz. Meu primo veio me visitar. E Deus tocou meu coração para eu dar um presente para ele. Será que ele está merecendo”, disse Nego do Borel. “Eu estou fazendo por onde”, respondeu o primo dele.

Então, o cantor pega uma sacola e dá um celular de presente para o rapaz, que não contém as lágrimas. “Deus tocou no meu coração para eu te dar um telefone, um iPhone. Novinho. Tu não está [sic] sem telefone? Agora tu tem [sic] telefone, pô”, declarou Nego.

No registro, o cantor ainda está com o pé imobilizado, por causa do acidente de moto que sofreu recentemente. Ele teve que passar por um cirurgia no tornozelo e ficou com ferimentos grandes nas mãos.

