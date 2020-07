Magazine União de Kim Kardashian e Kanye West pode terminar em divórcio. A fortuna do casal é estimada em 12 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Kanye acustou Kim de tentar interná-lo à força em uma clínica. (Foto: Reprodução)

Casados há seis anos, o rapper americano Kanye West e a mulher, a socialite Kim Kardashian, sempre chamaram atenção nos quatro cantos do mundo pelo estilo de vida extravagante, sucesso em suas áreas profissionais, além de polêmicas que envolvem o casal. E não são poucas…

Fato é que ambos estão no olho do furacão: a união está para lá de abalada e pode terminar em divórcio. Separação, aliás, que envolve cifras enormes, já que, somado, estima-se que os dois tenham patrimônio de cerca de U$ 2,3 bilhões, o que equivale a mais de R$ 12 bilhões.

A bem da verdade, os dois já passam por um período separados. Aos 43 anos, Kanye sofre de transtorno bipolar e tem evitado a presença ou mesmo qualquer contato com a mulher, segundo a imprensa internacional. Isso depois de ele ter acusado Kim, de 39, de tentar interná-lo à força em uma clínica psiquiátrica.

O episódio ocorreu depois de um comício realizado pelo rapper, que entrou na disputa pela presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições. Na ocasião, o artista disse que “quase matou a própria filha” ao tentar fazer com que a mulher abortasse sua primogênita. Kanye usava um colete à prova de balas, durante o seu discurso.

“Kim estava estava tentando viajar para Wyoming com o médico para me internar”, escreveu ele no Twitter, do local onde tem ficado isolado.

Kanye também criticou a família de Kim e a acusou de tê-lo traído com o músico Meek Mill, em 2018, que negou qualquer envolvimento com a socialite. Segundo o tuíte publicado por Kanye (e depois deletado), ele tenta se divorciar da mulher desde esta ocasião.

De acordo com a revista “People”, a separação é um assunto que já é discutido pelo casal há algum tempo, e que o casamento já acabou para ambos os lados. Oficialmente, no entanto, Kim se mantém mais discreta, exceto por um pronunciamento que fez, em que pediu “compaixão” para o marido, que sofre do transtorno psicológico.

“Ele é uma pessoa brilhante, mas complicada, que, acima das pressões de ser um homem negro e um artista, passou pela dolorosa perda da mãe e tem que lidar com a pressão e o isolamento, amplificados por seu transtorno bipolar”, consta de um trecho do comunicado publicado por ela, em relação ao marido, após a polêmica.

Muito do comportamento da Kim é também para preservar os filhos do casal. São quatro: North, de 7 anos, Saint, de 4, Chicago, de 2, e Psalm, de 1 ano. A família vive num palacete numa área bastante reservada do Estado da Califórnia, avaliada em U$ 60 milhões (mais de R$ 300 milhões), segundo a própria mãe de Kim, Kris Jenner.

Kris e sua prole (Kylie, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall e Rob), aliás, ostentam a vida de luxo no reality show “Keeping up with the Kardashians”, que é televisionado.

Também devido ao programa, a visibilidade de Kim foi alçada ao estrelato. Ela possui mais de 180 milhões de seguidores no Instagram e uma empresa de produtos de beleza. Só para se ter uma ideia, uma única publicação patrocinada em seu perfil sai pela bagatela de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões). Além disso, vendeu 20% de sua empresa para uma companhia americana por US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). A fortuna acumulada de Kim, assim como informou o marido, já atingiu a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões).

Kanye não fica atrás. Muito pelo contrário. O rapper, um dos principais nomes do gênero nos EUA, faz sucesso há anos no mundo da música, o que o fez acumular fortuna em venda de discos e turnês.

Além disso, também possui a grife de vestuário e calçado Yeezy, uma parceria com outra marca. Segundo a Bloomberg, o valor da grife chega ao patamar de US$ 3 bilhões. No acordo, Kanye também fatura uma porcentagem de royalty do que é comercializado no atacado, além de uma taxa pelo marketing.

O sucesso na música e nos negócios rendeu a Kanye a entrada na seleta lista de bilionários do mundo, após ter sua fortuna avalizada em US$ 1,3 bilhão (R$ 6,7 bilhões), de acordo com a Revista “Forbes”.

Os dois são casados em separação de bens, segundo a mídia internacional, e firmaram um acordo pré-nupcial. Em caso de divórcio, ela receberia US$ 1 milhão por ano, limitando-se ao valor referente a dez anos. Poderá ficar com todas as joias, além de ser beneficiária do seguro de vida do artista.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine