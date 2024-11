Esporte Neymar tranquiliza torcedores sobre lesão sofrida: “É normal após 1 ano acontecer isso”

5 de novembro de 2024

Neymar tranquiliza torcedores sobre lesão sofrida. (Foto: Reprodução)

Apenas em sua segunda partida, desde que voltou da lesão no joelho, Neymar voltou a preocupar torcedores do Al-Hilal na segunda-feira. O brasileiro deixou a partida contra Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, em Riade, sentindo muitas dores na região posterior da perna direita. Na coletiva após a partida o técnico Jorge Jesus foi questionado sobre a situação do atacante e afirmou que o brasileiro vai precisar de, ao menos, duas semanas parado.

Após o jogo, Neymar utilizou as redes sociais para tranquilizar à todos: o atacante revelou que “É normal após 1 ano acontecer isso”. “Senti como se fosse uma câimbra só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada demais… É normal após 1 ano acontecer isso, os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais jogos para jogar…”, publicou Neymar na redes sociais.

Neymar será reavaliado pelos médicos do Al Hilal, para que se tenha certeza do diagnóstico e como será o tratamento. O atacante atuou apenas 28 minutos: entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 41.

A boa notícia, aparentemente, é que o atacante deixou o campo andando, apesar da dores e da irritação à beira do gramado. Ele levou as mãos à região num lance em que arrancou para chegar na bola. Antes, já havia levado uma pancada na região. O Al Hilal venceu por 3 a 0.

Este foi o segundo jogo de Neymar desde que voltou da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo, rompimento do ligamento colateral anterior. O jogador passou um ano fora dos gramados.

Neymar ficou fora da última convocação da seleção brasileira no ano. O técnico Dorival Júnior optou por ter o jogador quando ele tivesse mais minutos em campo após o retorno por lesão.

Al-Hilal pode dispensar Neymar?

A informação sobre uma possível dispensa do jorgador brasileiro foi repercutida pelo perfil Mnbr Alhilal, que é especializado em notícias do time saudita. De acordo com ele, a diretoria do clube está seriamente cogitando a possibilidade.

O portal ainda ressalta que, no momento, tudo caminha para que isso aconteça, com Neymar podendo ficar livre no mercado em janeiro do ano que vem, durante a abertura da janela de transferências.

Já há inclusive pelo menos dois grandes interessados no brasileiro: o Santos e a Inter Miami, ambos gigantes em seus respectivos países de origem.

Além disso, vale ressaltar que, mesmo que ele não deixe o Al-Hilal em janeiro, existe uma grande possibilidade do jogador sair em junho, quando o seu vínculo irá expirar. Isso porque, fontes dão conta de que nenhuma das partes deseja a renovação automática.

