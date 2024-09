Colunistas Ninguém esqueceu

Por Leandro Mazzini | 19 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A oposição só espera a eleição passar e vai para cima do Governo e de Silvio Almeida a fim de investigar os motivos da sua demissão do Ministério dos Direitos Humanos. Em especial na Câmara, onde pretendem convocar ele, a ministra Anielle Franco e até o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Há informações de bastidores de que há um ano os ministros palacianos sabiam das denúncias de assédio e nada fizeram, o que configura prevaricação. O deputado Sanderson (PL-RS) quer a presença do ministro da Justiça na Comissão de Segurança Pública. A Polícia Federal investiga as denúncias, mas para o deputado, o Diretor-Geral da PF, Andrei Passos, era um dos que sabiam há tempos do mal comportamento de Silvio.

On the road

Conforme revelou a Coluna, caiu Felipe da Costa Freitas (assunto tratado em super sigilo pelo órgão) e ontem o conselho da Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a indicação de Hugo Leonardo Cunha Rodrigues para Superintendente de Fiscalização e Serviços de Transportes Rodoviários e Passageiros.

Cortaram as asas

Cansado de esperar pela missão da Comissão de Relações Exteriores a Roraima, para checar in loco o êxodo de venezuelanos, o deputado General Girão (PL-RN) agora tenta o mesmo pela Comissão de Segurança Pública. Fato é que depois que Lula da Silva retirou da Defesa o gerenciamento da Operação Acolhida, os militares passaram a negar o uso de aeronaves da FAB para missões oficiais com parlamentares para o destino.

Como, Excelência?

Tramita na Câmara uma Moção de Repúdio a um juiz da 13ª Vara do Fórum Criminal da Barra Funda (São Paulo), que absolveu um criminoso confesso. O elemento transportava 23,4 quilos (!!) de cocaína. O magistrado, no entanto, entendeu que não havia motivo legítimo para uma abordagem policial.

Ecos de 2022

A campanha do prefeito JHC, de Maceió, veiculou vídeo da primeira-dama, Marina Cândia, em que ela relembra a madrugada de 31 de outubro de 2022, dia seguinte ao da vitória de Paulo Dantas para o Governo de Alagoas. De um trio, em frente ao prédio de JHC, Dantas, Renan filho e Rafael Brito, hoje candidato a prefeito, dispararam ofensas em alto som ao prefeito e a filha ficou em desespero. Brito quer tirar o vídeo do ar.

Roleta Pix

Enquanto vários Estados estão abolindo o uso de dinheiro no transporte público, substituindo-o por cartões, PL do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) pretende implementar pagamento das passagens por meio de PIX e QR Code. De acordo com o parlamentar, “o PIX diminui a circulação de dinheiro, o que dificulta roubos e furtos, e colabora com a segurança da coletividade”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

