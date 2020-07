Porto Alegre Nível do Guaíba está em estado de atenção

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Deslocamento da onda de cheia de bacias pode elevar o nível do Lago Guaíba. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Deslocamento da onda de cheia de bacias pode elevar o nível do Lago Guaíba. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Defesa Civil Municipal, com base no monitoramento hidrológico da Sema-RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), desta quinta-feira (9), informa o estado de atenção para inundação. De acordo com o boletim, os principais rios das bacias da metade norte do estado encontram-se em declínio nas partes mais altas, podendo vir afetar as comunidades ribeirinhas no bairro Arquipélago (ilhas) em Porto Alegre.

O prognóstico também destaca que para os próximos dias as bacias do Gravataí e Sinos devem seguir em elevação em função do tempo de deslocamento da onda de cheia destas bacias, podendo elevar o nível do Lago Guaíba. O aviso é válido para o período de 9 a 13 de julho.

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Defesa Civil, está em constante monitoramento do Lago Guaíba. Na tarde desta quinta-feira,o nível no Cais Mauá é de 2,08 metros. Os níveis de atenção vão de 2,01 a 2,49 m, de alerta de 2,50 m a 2,99 m, e crítico acima de 3 metros, quando é necessário o fechamento das comportas do Sistema de Proteção Contra Inundações.

