Inter No Beira-Rio, equipe do Inter começa preparação para encarar o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Após a derrota no último domingo, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou na tarde dessa terça-feira (20) no estádio Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a derrota no último domingo, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou na tarde dessa terça-feira (20) no estádio Beira-Rio. A equipe deu início aos trabalhos já pensando no próximo compromisso que tem pela frente no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (25), o Colorado enfrenta o Cruzeiro, às 19h, no Gigante, pela 24ª rodada.

No treinamento dessa terça, os jogadores que iniciaram o último jogo fizeram atividades na parte interna do estádio e depois realizaram exercícios com bola no gramado. Já o restante do grupo fez o trabalho completo com bola no campo. Alan Patrick e Borré estão em fase de retreinamento e participaram do treino com o grupo.

O Colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (21), dando sequência nas atividades para o duelo do fim de semana.

Na última partida pelo Brasileirão, o Inter havia perdido para o Atlético-GO, por 1 a 0, pela 23ª rodada. Após o confronto, o técnico Roger Machado falou sobre o jogo e comentou o desempenho instável do time na temporada. Com o resultado diante do lanterna na tabela de classificação, o Colorado chegou à sexta derrota na competição e à segunda sob o comando do treinador. O placar manteve o clube gaúcho em 13º lugar, com 25 pontos.

“Foi um jogo de nível abaixo dos que a gente vinha jogando. Esse jogo era para 3 pontos, sim. Porque o adversário briga por uma outra competição, diferente da que a gente costuma brigar. […] Temos que lamber as feridas, organizar melhor, ver o que a gente fez de errado. E agora temos uma semana importante de trabalho para realizar”, afirmou Roger.

“A temporada é instável, e a gente busca muito trabalhar para que a a gente, com as opções que estão à nossa disposição, consiga fazer o melhor possível. […] Todos nós, nós não estamos satisfeitos e agora resta trabalhar esta semana para retomar o caminho”, disse o treinador.

Em relação ao sentimento que a torcida tem neste momento conturbado do clube, Roger Machado declarou que compreende o torcedor e partilha da mesma insatisfação. “A falta de paciência do torcedor é com o todo. Pelo ano inteiro. Os atacantes não balançam a rede e isso gera insatisfação. Não tenho nada para falar do torcedor. Alario perdeu uma chance clara, mas criamos ela. Foi pouco hoje. Estamos insatisfeitos. Sempre se gera uma expectativa após uma vitória [contra o Juventude na rodada anterior]. Fizemos bons jogos recentes apesar dos empates. Vamos ter que resgatar e lidar com as críticas. Temos que tirar forças e seguir trabalhando.”

Brasileirão Feminino Sub-17

O Inter é campeão do Brasileirão Feminino Sub-17. Na noite de segunda-feira (19), as Gurias Coloradas venceram, nos pênaltis, o Grêmio por 4 a 3 e encerraram a competição invictas. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2. Com gols aos 35 min e aos 45 min do segundo tempo, o Colorado levou a decisão para os pênaltis no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Em 2022, o Inter também foi campeão do torneio. Com o triunfo em 2024, a equipe se sagrou bicampeã.

