Por Andrei Severo * | 17 de fevereiro de 2022

D'Alessandro se tornou o 2º jogador com mais partidas pelo Inter, ao lado de Bibiano Pontes Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Mesmo com o empate diante do Brasil de Pelotas, e a bronca da torcida colorada pelo resultado, a partida contra o xavante foi histórica para D’Alessandro. Ídolo colorado completou 523 partidas com a camiseta do Inter e chegou na 2ª posição da lista de jogadores com mais jogos na história do Inter.

Neste momento, o camisa 10 colorado está empatado em com Bibiano Pontes. E caso D’Alessandro entre na próxima partida, o jogador se isola na vice-liderança da estastística. Curiosamente, o próximo compromisso colorado é contra o São José, no Passo D’Areia, lugar onde o jogador tem belas lembranças.

Em 2016, o jogador venceu, nos pênaltis e na casa do Zeca, o título da Recopa Gaúcha daquela temporada. A ocasião, além de culminar no título, marcou também a primeira despedida, de Porto Alegre, do craque. Jogador estava se transferindo ao River Plate, clube argentino no qual o gringo iniciou sua trajetória no futebol.

No domingo (20), a história pode se repetir e D’Alessandro mais uma vez pode fazer história na Zona Norte da capital gaúcha. Caso não atue diante do São José, o camisa 10 pode decidir de deixar a histórica marca ser completa no clássico Grenal 435, que ocorre no outro sábado (26/02), no estádio Beira-Rio.

Lembrando que, Valdomiro é o 1º da lista com 803 partidas pelo Inter. Um número praticamente inalcançável nos dias atuais.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

