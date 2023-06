Vôlei No vôlei feminino, Brasil bate a Croácia por 3 sets a 0 e fecha a primeira semana da Liga das Nações com três vitórias e uma derrota

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A seleção feminina vai disputar a segunda semana da Liga das Nações a partir do próximo dia 14, em Brasília. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a primeira semana da Liga das Nações com vitória. Neste domingo (4), o Brasil venceu a Croácia por 3 sets a 0 (26/24 e 25/18 e 25/8), em Nagoya, no Japão. O treinador José Roberto Guimarães começou a partida, com duas mudanças em relação aos confrontos anteriores, com a oposta Lorrayna e a líbero Laís, nos lugares de Kisy e Natinha, respectivamente. A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora do confronto, com 22 acertos (17 de ataque, três de bloqueio e dois de saque). O time verde e amarelo finalizou a primeira etapa, com três vitórias e um resultado negativo.

A seleção feminina vai disputar a segunda semana da Liga das Nações a partir do próximo dia 14, em Brasília.

Laís, líbero, fez sua primeira partida como titular na seleção adulta. “Essa experiência com a seleção feminina está sendo muito boa. Estou vivendo um sonho e esse grupo é muito especial. O resultado está aparecendo porque treinamos muito todos os dias. Fizemos bons jogos apesar do pequeno tempo de preparação. Foi positiva essa primeira fase”, disse.

Carol, central, marcou nove pontos (seis de ataque, dois de bloqueio e um de saque). “Estamos criando uma mentalidade vitoriosa nesse grupo. Temos um grupo jovem que precisa de rodagem para ganhar mais consistência. Foi uma boa semana, com três vitórias, com evoluções. Agora é voltar para o Brasil, treinar mais e fazer ajustes para jogarmos ainda melhor na segunda semana”, afirmou Carol.

Naiane, levantadora, começou o terceiro set como titular. “Essa primeira semana foi importante pela fase de entrosamento. Conseguimos tirar muitas lições dessa semana. Saímos daqui com três vitórias e uma derrota para a China. Mesmo na derrota para as chinesas tivemos bons momentos naquele jogo. Foi um bom início de Liga das Nações”, declarou.

O treinador José Roberto Guimarães ressaltou a importância da sequência de resultados da equipe. “O importante foi ter fechado essa primeira semana com três vitórias. O jogo da China ajudou como início de competição para vermos o momento das duas seleções. A Holanda está com um time jovem e em crescimento. A República Dominicana sempre faz jogo duro com o Brasil pelo conhecimento que elas têm do nosso time. A equipe da Croácia é jovem e está sendo trabalhada. Entendemos que ainda falta agressividade no saque, além de precisarmos melhorar no sistema defensivo. Ainda temos muito o que evoluir, treinar, corrigir e estar mais juntos. Queremos chegar na fase final para jogarmos contra as melhores seleções do mundo. Isso vai nos ajudar no pré-olímpico para buscarmos a vaga nos Jogos de Paris, em 2024”, afirmou.

O Brasil jogou com Macris, Lorrayna, Ana Cristina, Julia Bergmann, Diana e Carol. Líbero – Laís. Entraram – Naiane, Tainara, Maiara Basso e Lorena

Veja como foi a atuação das brasileiras na Liga das Nações:

– 31/05 – Brasil 2 x 3 China (23/25, 25/22, 20/25, 25/20 e 12/15);

– 01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/23, 25/23 e 25/21);

– 03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (27/25, 20/25, 25/21 e 27/25);

– 04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia (26/24, 25/18 e 25/8).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Vôlei

https://www.osul.com.br/no-volei-feminino-brasil-bate-a-croacia-por-3-sets-a-0-e-fecha-a-primeira-semana-da-liga-das-nacoes-com-tres-vitorias-e-uma-derrota/

No vôlei feminino, Brasil bate a Croácia por 3 sets a 0 e fecha a primeira semana da Liga das Nações com três vitórias e uma derrota

2023-06-04