Colunistas “Nos Tempos do Imperador” já tem 90 capítulos escritos

Por Flávio Ricco | 20 de abril de 2020

Em "Nos Tempos do Imperador", Selton Mello vai interpretar Dom Pedro II. (Foto: TV Globo/Paulo Belote)

As gravações de novelas foram paralisadas em todas as TVs em um dos muitos esforços realizados para se evitar a propagação do novo coronavírus.

Porém, enquanto atores, diretores, produtores, técnicos, entre outros, encontram-se em isolamento aguardando o momento de voltar, os autores continuam trabalhando normalmente.

É o caso da equipe de “Nos Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis da Globo, escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, que já entregaram 90 capítulos para a produção.

Como não existe sequer uma previsão de estreia, os roteiristas estão aproveitando também para fazer um trabalho de pesquisa ainda mais elaborado.

“Nos Tempos do Imperador” deverá ter um retorno tranquilo aos Estúdios Globo. Cenas de vários capítulos puderam ser gravadas, por diferentes cenários, antes da paralisação, muito em função de o texto estar bastante adiantado. Pelo menos em relação ao roteiro, a ordem é manter o pessoal produzindo.

TV Tudo

Novo mundo

“Ninguém mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Acredito que as pessoas vão ser cada vez melhores e acho que algo muito bom está por vir, na cultura, no pensamento das pessoas…” Mensagem de Anderson Di Rizzi à coluna.

Devido ao coronavírus, ele também está com vários projetos paralisados, tanto no teatro quanto no cinema.

Futuro incerto

Dia desses, por aqui se falou do sério problema que algumas emissoras, as que têm horários vendidos para igrejas, irão enfrentar muito em breve.

Assim como outros tantos setores, elas também já passam uma situação muito difícil.

Em detalhes

Aos poucos, todo o processo de integração no Grupo Band começa a ganhar cor e forma mais definitivas.

Entre o que já está estabelecido, Rodolfo Schneider é o novo responsável pelo conteúdo jornalístico de todas TVs e emissoras de rádio. Todo o processo será afinado no decorrer dos próximos dias, mas a decisão já é essa.

Assim como

E também a partir de agora o setor comercial do Grupo Band passará a funcionar sob a direção geral de Cris Moreira.

Rádios e emissoras de televisão. Até aqui ele era responsável apernas pela TV. Agora, tudo.

Outro assunto

A Band, por causa de tudo, se viu obrigada a paralisar os trabalhos da próxima edição do “Masterchef-Amadores”. Mas não totalmente.

Uma equipe, bem reduzida, continua trabalhando na elaboração das provas, buscas por locais para futuras externas, e ações integradas com marcas.

Pra depois

Ainda sobre o próximo “Masterchef”, a seleção dos candidatos, avaliados presencialmente pela equipe de produção, foi interrompida em função da pandemia.

Esse expediente será retomado assim que as condições sejam restabelecidas. Não existe previsão de estreia.

Assim como

Durante uma live no “Expresso TNT”, no YouTube e Instagram, apresentado por Aline Diniz, Leandro Hassum avisou que a segunda temporada do programa “Tá Pago” está confirmada.

Está na dependência do coronavírus, como meio mundo da televisão.

Elenco fixo

O ator e humorista Fábio Rabin é o principal alvo para ocupar o lugar de Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, em “A Praça é Nossa”, quando forem retomadas as gravações do programa.

Manfrini vai se dedicar a projetos no cinema e no canal Multishow. A proximidade com o canal do Grupo Globo poderá também abrir outras portas para o artista – “Escolinha”, inclusive.

É por aí

Na Globo já existe a decisão de processar todos que cometam agressões às suas equipes nas ruas.

Os casos isolados de tempos atrás, agora acontecem com uma frequência criminosa. E para crimes, não existe outro lugar, senão a cadeia.

Audiência

Os resultados de audiência deste mês de abril não devem apresentar diferenças tão acentuadas em relação aos anteriores.

Globo, disparada, sempre com números superiores à soma de todas as outras. A disputa, como sempre, continua pela vice-liderança.

Anote

Rafael Portugal chamou atenção da Globo e de todo mundo com a sua participação na Central de Atendimento do “Big Brother Brasil”. Aliás, muito boa a sacada do Boninho e sua equipe.

O fato é que, devido ao sucesso, já existe a disposição de segurá-lo na casa e novidades quanto a isso poderão acontecer após o “BBB20”.

C´est fini

Coisa de maluco. A reprise de “Avenida Brasil” no “Vale a Pena Ver de Novo” tem números incomparavelmente maiores que o histórico do horário.

E que subiram mais ainda durante o confinamento. Na quinta-feira, último consolidado fornecido, em São Paulo marcou 28 de média com 45% de participação. No Rio, 32 com 52%.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

