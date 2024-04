Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de abril de 2024

Deputado Paparico Bacchi (PL). (Foto: Celso Bender)

Deputados no exterior

O presidente da Assembleia Legislativa do RS, Adolfo Brito (PP), lidera a comitiva de deputados estaduais que acompanha o Executivo gaúcho em uma missão oficial iniciada nesta sexta-feira pela Itália e Alemanha. O chefe parlamentar deve auxiliar o governador Eduardo Leite no fortalecimento de conexões entre o Estado e os países europeus, voltadas à abertura de mercados, além de intercâmbios comerciais e culturais. “É uma excelente oportunidade que teremos para divulgar as nossas potencialidades, abrindo novos campos de negociações com setores econômicos importantíssimos, para que possamos estreitar ainda mais os laços que nos unem há tanto tempo”, destaca Brito.

Deputados no exterior II

A deputada Laura Sito (PT) integra a delegação do Partido dos Trabalhadores que segue em viagem à China até o dia 20 de abril para celebrar os 40 anos de parceria entre a legenda e o Partido Comunista Chinês. A comitiva da sigla brasileira participa de uma série de agendas integradas a experiências culturais, econômicas e tecnológicas, incluindo o debate de pautas e a visita a projetos de interesse comum, com destaque para as áreas de desenvolvimento sustentável, redução de pobreza e proteção do meio ambiente. “Eu vou estar nos próximos dias estreitando laços, absorvendo conhecimentos e buscando novas experiências para levar ao Brasil, principalmente pensando em inovações para o nosso Rio Grande do Sul”, afirma Laura.

Presidente em exercício

Em função da participação de Adolfo Brito (PP) na missão oficial do RS na Europa, o vice-presidente do Parlamento gaúcho Paparico Bacchi (PL) assume, até o dia 20 de abril, o comando da Casa Legislativa. Durante o período, o deputado será responsável por todos os compromissos do gabinete parlamentar na presidência da Assembleia.

Semana memorial

O deputado Capitão Martim (Republicanos) apresentou no Parlamento gaúcho um projeto de lei que institui a Semana Estadual em Memória das Vítimas da Inundação. Pensada a partir das enchentes que atingiram o Vale do Taquari, no RS, em setembro de 2023, a proposta visa honrar a memória das vítimas do evento climático extremo, em paralelo à promoção de ações preventivas contra futuras catástrofes. “Não podemos esquecer dessas vítimas nem das famílias que sofrem com a perda de seus entes queridos. Esta semana de memória é uma forma de respeito e homenagem, mas também uma oportunidade para fortalecer nossas políticas públicas e sistemas de alerta para evitar que tragédias semelhantes se repitam”, defende Martim.

Obstáculos econômicos

A Comissão Especial sobre a Situação Econômica da População Negra Gaúcha promoveu uma audiência pública em Santa Maria, nesta semana, dando continuidade à série de encontros realizados pelo colegiado no território gaúcho. A reunião abordou diferentes obstáculos enfrentados pelo grupo social no RS, com destaque para as adversidades e peculiaridades econômicas que impactam as mulheres negras. “Nós queremos pensar políticas públicas para qualificar a empregabilidade de pessoas negras, que incidam no setor público e privado, temos que discutir a implementação das políticas afirmativas no serviço público gaúcho e o respeito aos direitos trabalhistas dessa população”, destacou Matheus Gomes (PSOL), líder do colegiado.

