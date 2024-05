Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de maio de 2024

(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fomento ao desassoreamento

O líder da bancada do Progressistas na Assembleia gaúcha, Guilherme Pasin, apresentou nesta quinta-feira ao presidente da Casa, Adolfo Brito (PP), mais detalhes sobre o projeto de lei de sua autoria que cria a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento. O deputado, que recebeu sinalização positiva do chefe do Legislativo estadual, defende a proposta como uma alternativa de contribuição para a redução dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e deslizamentos no RS. “Com respeito à toda legislação ambiental vigente, essa política traz conceitos modernos e busca uma ação constante e permanente, em especial no sentido de compor forças públicas e privadas. Esta pode ser mais uma das medidas adotadas pelo estado para prevenir situações como essa que vivemos”, destaca Pasin.

Emenda para saúde

O deputado Dr. Thiago Duarte (União) anunciou nesta quinta-feira, ao lado do correligionário e deputado federal Luiz Carlos Busato, a liberação de uma emenda parlamentar de R$1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os parlamentares destacaram a importância vital da instituição para a sociedade gaúcha e reafirmaram o compromisso em auxiliar no fortalecimento do sistema de saúde do estado em paralelo ao contexto de catástrofe climática vivido no RS.

Doações ao Sul

O presidente da Frente Parlamentar da Metade Sul na Assembleia gaúcha, Marcus Vinicius (PP), acompanhou nesta quinta-feira a entrega de dois caminhões de donativos da Defesa Civil gaúcha para os municípios de Arambaré e Camaquã. O parlamentar agradeceu nas redes sociais o repasse dos itens pelo órgão, além dos voluntários de grupos locais que estão empenhados na entrega das doações à população afetada pelas enchentes. “Na Costa Doce há ações valorosas sendo promovidas, tanto pelo poder público como pela sociedade”, destaca Marcus.

Área concedida

O deputado Airton Artus (PDT) celebrou nas redes sociais o anúncio do governo gaúcho sobre a concessão da área onde está localizado o prédio do antigo Instituto Penal de Vila Estância Nova, em Venâncio Aires, à prefeitura do município. Autor de um pedido que solicitava a doação, o parlamentar afirma que o movimento deve viabilizar a saída de desabrigados pela enchente de áreas de risco, fornecendo uma alternativa para a construção de um projeto habitacional em novo local.

Socorro ao agro

O secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o adjunto da pasta, Gustavo Paim, receberam nesta quinta-feira do deputado Sergio Peres (Republicanos), uma carta com solicitações do segmento agropecuário dos municípios do Vale do Taquari. Intitulado “O Agro pede socorro”, o documento informa que, se não forem tomadas providências contundentes de recuperação do setor, haverá grave impacto na produção de alimentos do RS. O parlamentar reforça que inúmeras culturas sofreram prejuízos significativos, os quais se somaram a problemas já enfrentados anteriormente pelos produtores locais. “As famílias do campo de Taquari já vinham sofrendo os impactos de duas estiagens consecutivas e das cheias de setembro e novembro do ano passado. As inundações recentes agravaram esse cenário e exigem atenção urgente para que as forças produtivas da região possam se reerguer”, destaca Sergio.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

