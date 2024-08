Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de agosto de 2024

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Responsabilização devida

O deputado Matheus Gomes (PSOL) cobrou providências do Sport Club Corinthians sobre os torcedores do clube que utilizaram das enchentes de maio no RS para provocar a torcida do Grêmio em uma recente partida entre as equipes. Na ocasião, dois integrantes da plateia corintiana foram filmados debochando da tragédia climática que atingiu o território gaúcho com gestos alusivos às chuvas e inundações. O parlamentar gaúcho destaca que o episódio não é inédito e destaca que, frente às imagens disponíveis do ocorrido, “está fácil” da instituição identificar e punir os envolvidos. “Difícil entender o que leva uma pessoa a debochar de uma tragédia. Até onde vai o individualismo, a alienação e a crueldade?”, questiona Matheus.

Impactos questionados

Na esteira da recente aprovação do projeto do Executivo estadual que altera carreiras do funcionalismo e concede reajustes, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) requereu nesta quinta-feira, na Assembleia gaúcha, a convocação da secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana. O parlamentar, que pede esclarecimentos sobre os impactos financeiros do texto, acusa a líder da pasta estadual de não se manifestar sobre os cerca de R$8 bilhões adicionais gerados pela medida nas despesas do RS. “A discussão principal sobre o projeto que já foi até sancionado segue sendo a origem dos recursos. O governo terá ou não dinheiro para pagar essas despesas? Nós não temos certeza. A secretária Pricilla não dá uma declaração sobre o assunto”, pontua Lorenzoni.

Resultados positivos

O deputado Miguel Rossetto (PT) celebrou nesta quinta-feira os resultados positivos na arrecadação de ICMS do Estado no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período no ano passado. O líder da bancada petista na Assembleia gaúcha pontua que, apesar dos impactos da enchente nos meses de maio e junho, o RS recolheu R$27,8 bilhões em tributos do gênero nos primeiros sete meses do ano, somando cerca de 11,2% a mais do que no mesmo intervalo em 2023. Rossetto atribui os números aos efeitos das políticas públicas de reconstrução do território gaúcho, principalmente através das medidas do governo Lula. “Isso é resultado da capacidade de trabalho dos gaúchos e gaúchas e do volume dos recursos federais na economia do nosso estado”, destaca o deputado.

Demandas do Alto Uruguai

Em viagem a Erechim, o deputado Paparico Bacchi (PL) participou nesta semana de uma reunião de lideranças do Alto Uruguai para dialogar sobre melhorias para os municípios da região. Acompanhado de prefeitos, vices e presidentes de associações e sindicatos, o parlamentar tratou de uma série de demandas relacionadas à infraestrutura local, além de questões de desenvolvimento econômico e de retomada das atividades produtivas. “O RS passa por um momento de reconstrução e sua evolução depende do diálogo com as entidades e a sociedade gaúcha”, pontua Paparico.

Transição benéfica

O deputado Professor Bonatto (PSDB) acompanhou nesta semana o processo de transição do gerenciamento do Hospital de Viamão. Recentemente adquirida pela prefeitura da cidade, a instituição hospitalar passou a ser administrada nesta quinta-feira pelo Instituo Maria Schmidt, o qual se comprometeu em melhorar a qualidade dos serviços e ampliar os atendimentos do local. “Se alguns meses atrás a população sofreu com a incerteza e o risco do hospital fechar as portas, hoje pode respirar aliviada de que estamos entrando em uma nova fase, com a expectativa e o compromisso de melhorias. Foi uma longa caminhada até aqui, mas conseguimos, através do diálogo, da construção e da busca por soluções, dar uma nova vida ao Hospital de Viamão”, celebrou Bonatto.

(brunolaux@pampa.com.br)

2024-08-02