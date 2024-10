Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de outubro de 2024

(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Educação e democracia

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha promove nesta segunda-feira, no Palácio Farroupilha, o painel “A Educação Exige Respeito: A defesa da democracia”. Integrado à programação do “Mês da Educação” na Casa Legislativa, o encontro contará com a participação de diferentes lideranças da área para dialogar sobre a importância da democracia no ambiente educacional. “Pela liberdade de ensinar!”, destaca Sofia Cavedon (PT), presidente do colegiado.

Manifestação apoiada

O deputado Matheus Gomes (PSOL) manifestou apoio neste domingo, nas redes sociais, ao movimento de moradores e ambientalistas que realizaram um abraço simbólico no Parque Estadual da Guarita, em Torres. A mobilização, realizada no último sábado, ocorreu em defesa da preservação da paisagem na região, frente à existência de um projeto imobiliário que prevê a construção de duas torres de 44 metros de altura ao lado do local. “As torres que importam são as naturais, não as de concreto! O nosso mandato está à disposição da comunidade de Torres e do litoral norte para auxiliar no que for necessário!”, destacou Matheus.

Cada Gota Conta

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), conduzirá nesta sexta-feira o terceiro seminário “RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos, o Debate sobre Água é Agora”, em Panambi, no Noroeste do Estado. O evento, alusivo à temática que marca a gestão do chefe parlamentar à frente do Legislativo gaúcho, integra a série de debates regionais que vêm sendo realizados pelo interior do RS para a discussão de pautas sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura. “A ideia primordial dos debates consiste em elencar alternativas que direcionem para a elaboração de uma legislação a ser ratificada pelo Parlamento gaúcho”, destaca Brito.

Homenagem à MICROEMPA

O Parlamento estadual entregou na última semana a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia gaúcha para a MICROEMPA – Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS, em homenagem aos 40 anos de atuação da entidade. O deputado Carlos Búrigo (MDB), proponente da honraria, destacou que a instituição, sediada em Caxias do Sul, possui mais de três mil empresas associadas em todo o RS e que presta suporte e apoio para o desenvolvimento dos negócios nas mais variadas atividades. “A economia de Caxias é pujante e diversificada, e a Microempa representa as micro e pequenas empresas que contribuem diretamente para esse crescimento, gerando emprego e renda para milhares de pessoas”, pontua Búrigo.

Democracia participativa

A deputada Stela Farias (PT) participou na última semana da 23ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa, em Portugal. A iniciativa, integrada há mais de 20 anos pela parlamentar, consiste em uma rede internacional que reúne mais de mil cidades, organizações e centros de pesquisa interessados em conhecer, compartilhar e aplicar práticas de democracia participativa a nível local. Presente nos três dias do evento, Stela pretende compartilhar, em meio aos trabalhos da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia gaúcha, algumas das práticas inovadoras apresentadas ao longo da programação. “Os projetos de recuperação de rios que vi aqui são inspiradores! Já estou pensando em como isso pode enriquecer nosso Seminário Internacional das Águas no próximo ano”, destaca a deputada.

2024-10-21