Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Recurso já está disponível para todos os usuários.

Muitas pessoas tentam duas, três, quatro e até mais vezes antes de enviar uma mensagem de voz para algum contato no WhatsApp. Já outras são mais “despreocupadas” e enviam um áudio logo de primeira e com toda a convicção do mundo.

Pensando em ajudar o primeiro grupo, de mais indecisos, o WhatsApp lançou a função que possibilita o usuário ouvir, deletar e regravar uma mensagem de áudio antes de encaminhá-la ao destinatário.

“Não são erros, são ensaios. Agora você pode visualizar suas mensagens de voz antes de clicar em enviar”, publicou o mensageiro em um post no Twitter. Além disso, a empresa divulgou também um passo a passo explicando o uso da nova ferramenta.

Saiba como ouvir um áudio do WhatsApp antes do envio confira o passo a passo a seguir:

– abra uma conversa individual no aplicativo;

– aperte o ícone do microfone e deslize-o para cima para começar a gravação sem a necessidade de ficar segurando a opção de áudio;

– em seguida, comece a falar o que será enviado;

– depois de terminar, toque no ícone de parar;

– feito isso, vá no ícone de reproduzir para ouvir a gravação. Também é possível selecionar a parte de interesse e tocar o áudio a partir daquele ponto;

– por último, vá no ícone de enviar para mandar o áudio ou na lixeira, caso o intuito seja excluir a mensagem.

Status do WhatsApp

O uso do status do aplicativo de mensagens pode ficar muito mais divertido com alguns truques e dicas bem simples.

O status do WhatsApp é um recurso bastante querido pelos usuários do aplicativo. Mas você sabia que pode usar essa funcionalidade de formas muito mais interessantes do que apenas para compartilhar fotos? As possibilidades vão desde alterar a cor da fonte até criar boomerangs.

Se você quer deixar suas postagens bastante atrativas e até mais profissionais, confira quatro dicas e truques disponíveis para aparelhos Android e iOS (iPhone).

1 – Adicionar música – O WhatsApp ainda não disponibiliza uma maneira “oficial” de adicionar música, como acontece no Instagram. Para inserir um som no seu status, é preciso realizar um truque usando um aplicativo de edição, como o CapCut.

Depois de baixar a ferramenta, clique em “Novo Projeto”, escolha o vídeo no qual quer adicionar a música e abra o som escolhido. Feito isso, é só tocar no “+” para finalizar e compartilhar o novo arquivo no mensageiro.

2. Criar um Boomerang – Esse é mais um recurso que ainda não está disponível no aplicativo, mas que com um simples truque funciona bem. É só gravar um boomerang nos stories do Instagram, salvar a mídia e compartilhar o arquivo no status do WhatsApp.

3 – Mudar a fonte e a cor de fundo – O status tem um modo de digitação com recursos limitados, embora seja possível se divertir com ele. No modo escrita, é possível trocar a fonte e a cor de fundo clicando no ícone da paleta de cores. Para alterar a fonte, basta tocar repetidamente no ícone de texto.

Se também quiser mudar o estilo das fontes, é só pressionar e segure em qualquer lugar da paleta de cores após inserir o texto e deslize para a esquerda, sem levantar o dedo.

4 – Inserir figurinhas – Agora é possível inserir figurinhas salvas nas conversas em seu status do WhatsApp. Depois de criar um novo post, toque no ícone de emoji situado no canto superior da tela. Você pode usar, reposicionar e ampliar todas as figurinhas que tem disponível.

