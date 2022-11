Acontece Nova loja Panvel é inaugurada em São Paulo

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Com grande variedade de medicamentos, produtos e serviços em saúde, a filial está localizada no Shopping Market Place. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para melhor atender a crescente demanda dos clientes, a Panvel Farmácias inaugurou nesta quarta-feira (09) mais uma loja na capital paulista. O novo espaço está localizado no térreo do Shopping Market Place – Av. das Nações Unidas 13947, bairro Chácara do Itaim. Além da experiência de compra facilitada e moderna, o cliente poderá contar com os serviços do Panvel Clinic, um ecossistema que estende o papel da farmácia no cuidado com a população.

O funcionamento da loja será de segunda a domingo, incluindo feriados, entre 7h e 22h. Um dos grandes destaques é a vasta diversidade de medicamentos e produtos de higiene e beleza. O público terá acesso a prestigiados rótulos nacionais e internacionais, incluindo a marca própria Panvel, que integra mais de mil itens, desde maquiagem e protetor solar, até ortopédicos e infantis. São produtos de qualidade reconhecida no mercado, voltados a acompanhar o cliente em sua rotina de cuidados e bem-estar.

A nova filial está integrada à rede de múltiplos canais da Panvel, favorecendo a praticidade na jornada do consumidor. As compras podem ser feitas na própria filial, de forma on-line pelo App Panvel e site Panvel.com ou ainda através do Alô Panvel, serviço de tele-entrega para todo o país (0800.642.9001), com opção de receber o produto em casa. Também há o serviço Clique & Retire, que permite ao cliente comprar a distância e retirar na loja de sua preferência.

Vacinas

Através do Panvel Clinic, o espaço também conta com o serviço de vacinação, realizado por profissionais farmacêuticos capacitados em uma sala especial. Trata-se de uma facilidade para quem busca manter a cobertura de imunização completa ou mesmo aqueles que pretendem viajar nas férias. Há opções de vacinas contra gripe (tetravalente), meningite B, hepatites A e B, herpes-zoster, varicela (catapora), febre amarela, entre outras. Para conferir toda a lista, bem como tirar dúvidas sobre o serviço, basta acessar http://www.panvel.com/vacinas.

