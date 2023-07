Esporte Nova Zelândia surpreende e vence a Noruega por 1 a 0 na abertura da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

O time da casa conquistou a sua primeira vitória na história dos Mundiais Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Copa do Mundo Feminina deste ano começou com um resultado surpreendente. A anfitriã Nova Zelândia bateu a Noruega por 1 a 0 e conquistou a sua primeira vitória na história dos Mundiais. Wilkinson, com grande atuação, marcou o único gol da partida, aos 2 minutos do segundo tempo, em Auckland.

O time da casa ainda desperdiçou um pênalti, cobrado por Percival, nos minutos finais do tempo regulamentar da segunda etapa. Com a vitória neo-zelandesa, o grupo A da Copa do Mundo já começou com um alerta para a Noruega, considerada favorita para a classificação. Na próxima rodada, as anfitriãs enfrentarão as Filipinas, e a Noruega pegará a Suíça.

A norueguesa Ada Hergeberg, ganhadora da Bola de Ouro em 2018, estava em campo, mas desde o começo da partida a atacante Wilkinson foi quem roubou a cena. A jogadora do Melbourne City foi a grande referência de uma seleção que teve mais volume ofensivo, embalada pela torcida local.

Na etapa final, a ótima atuação da atacante foi coroada ao marcar o gol de uma vitória histórica. Maior artilheira da Nova Zelândia em Copas, ela saiu aplaudida ao ser substituída no fim da partida e foi eleita a craque do jogo.

Maior público da história

Para abrir o torneio que promete ter a melhor média de público da história das Copas do Mundo Femininas, a torcida marcou presença no Eden Park. Foram 42.137 torcedores presentes na abertura do Mundial, configurando o maior público de uma partida de futebol na história da Nova Zelândia.

