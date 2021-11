Acontece Novo portal logístico empresarial chega a Porto Alegre com investimento de R$ 56 milhões em infraestrutura

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Localizado na Zona Norte, o Tecnópolis foi lançado na noite de segunda Foto: Divulgação Localizado na Zona Norte, o Tecnópolis foi lançado na noite de segunda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após mais de 18 anos de trabalho e pesquisas, foi lançado na noite de segunda-feira (08), em Porto Alegre, o empreendimento Tecnópolis, um loteamento de terrenos empresariais com área total de 661.338 m², divididos em 304 lotes de 1.200 m², que já estão sendo comercializados.

Com investimento de R$ 56 milhões e previsão de criação de 200 empregos diretos e indiretos, o empreendimento servirá como um portal logístico empresarial para quem decidir se instalar no bairro Anchieta, coração industrial da Grande Porto Alegre, e com fácil acesso às principais rotas de transporte e escoamento de produção da Capital: aeroporto Salgado Filho, Freeway, BR-116, BR-448, BR-101, BR-386 e ERS-240. O VGV (Valor Geral de Vendas) total do empreendimento é de R$ 360 milhões.

“Nós esperamos que se instalem na região setores de logística, comércio e indústrias não poluentes. Com o aporte que as empresas farão, o investimento na região deve chegar a R$ 1 bilhão ao longo dos anos. Sem dúvida, é algo único para Porto Alegre”, destaca Aldo Cairuga, diretor comercial do Grupo Ábaco.

O evento de lançamento contou com a presença de José Silva Dombroski, presidente Grupo Ábaco; de Fernando Herwing, diretor do Condomínio Landell; de representante dos parceiros proprietários da área; do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello; e de outras autoridades.

A infraestrutura projetada para a região vai atender a todas as necessidades de produção, armazenagem, distribuição e prestação de serviços em geral, além de focar no bem-estar daqueles que trabalharão no local. O empreendimento contará com ruas pavimentadas e com redes de água e esgoto de dimensões adequadas para o fluxo de veículos maiores e coletivos, ciclovias e calçadas com acessibilidade e sistema de segurança em todo o perímetro do loteamento com câmeras de segurança em pontos estratégicos.

Também estão projetadas áreas exclusivas de descanso às equipes de trabalho, espaços e equipamentos de lazer, como praças e lagos, e 9.389 m² de área verde. Apesar de ser empresarial, o local deve servir também como um ponto de encontro dos moradores da região.

Entre as contrapartidas estabelecidas pela prefeitura para a instalação do empreendimento na Zona Norte, está a reforma da Casa de Bombas 06 do Dmae, que atende todo o bairro Anchieta e a Ceasa, inclusive a drenagem do aeroporto Salgado Filho, e a retificação do canal do DNOS, que facilitará o escoamento da drenagem do aeroporto e do bairro Anchieta. Além disso, toda a área foi aterrada com materiais oriundos de descarte da construção civil, principalmente das obras da Copa do Mundo de 2014.

