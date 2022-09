Tecnologia Novo recurso do Google promete ajudar você a ter o almoço ou o jantar perfeitos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Usuários poderão obter mais detalhes sobre os pratos que desejarem direto da busca. Foto: Google/Divulgação Usuários poderão obter mais detalhes sobre os pratos que desejarem direto da busca. (Foto: Google/Divulgação) Foto: Google/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google anunciou um novo recurso que promete tornar mais fácil a busca por pratos específicos e ver onde eles estão disponíveis por perto. A função ainda não tem uma data exata para ser lançada, mas a empresa prometeu disponibilizá-la nos próximos meses. Inicialmente, ela suportará apenas o inglês e será restrita aos Estados Unidos.

O novo recurso do Google promete acabar com essa busca incansável por restaurantes e retornar com resultados mais precisos. De forma prática, a companhia cruzará dados de fontes – como avaliações, fotos e vídeos enviados por usuários – e detalhes fornecidos pelos estabelecimento, como informações do cardápio e de sites.

A “mágica” acontecerá com a ajuda de uma inteligência artificial que classificará as informações com base na pesquisa e na localização do usuário. A IA também será capaz de correlacionar as imagens dos pratos com itens do menu.

Atualmente, ao buscar por algo para comer, os resultados podem não ser muito empolgantes. Isso porque o mecanismo de busca exibe uma lista de restaurantes por perto que considera relevantes à consulta.

Mesmo ao pesquisar por um prato em específico, alguns estabelecimentos podem não oferecê-lo e isso não é levado em consideração. Para achar algo, o usuário precisa checar o menu de um por um até encontrar o que quer. São nesses detalhes que o Google planeja ser mais eficiente.

No recurso recém-anunciado, também será possível clicar nas fotos para conferir detalhes sobre o preço, os ingredientes e obter mais informações sobre o restaurante. Além disso, ele também permitirá que os usuários pesquisem versões de pratos veganos, vegetarianos ou apimentados.

O Google disse que planeja lançar a função em seu app de buscas e no site para dispositivos móveis “nos próximos meses”, mas inicialmente apenas em inglês e nos Estados Unidos.

Busca melhorada

No mesmo evento, a empresa anunciou que tornará a busca menos dependente de palavras-chave e mais baseada em imagens e perguntas.

De acordo com executivos da companhia, a busca na internet não pode mais depender que o usuário digite os termos corretos. Por isso, o Google apresentou o Multisearch, recurso que mistura imagens e palavras em uma mesma busca. A função deve chegar ao Brasil, em português, nos próximos meses.

Ainda assim, há novidades para quem pesquisa por texto. Nos próximos meses, a gigante de Mountain View lançará um novo layout nos resultados de algumas buscas. A parte interessante do recurso é a sugestão de perguntas que podem ser relevantes para o termo procurado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia