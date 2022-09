Tecnologia Microsoft Edge refina integração com Outlook na aba lateral

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

À esquerda, a versão anterior da integração do Outlook; à direita, a versão atualizada. Foto: Reprodução À esquerda, a versão anterior da integração do Outlook; à direita, a versão atualizada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A integração do Outlook com o Microsoft Edge recebeu aprimoramentos importantes em uma atualização experimental recente. Agora, em vez de apresentar mais conteúdo do que a tela é capaz de abrigar, a interface da ferramenta apresenta numa área só, já otimizada para a barra lateral.

A barra lateral do Edge é uma das adições mais comentadas (e controversas) do navegador atualmente. Trata-se de uma seção dedicada a apresentação de atalhos para serviços da Microsoft e para ferramentas web de terceiros, como WhatsApp, Spotify e YouTube – em geral, aos moldes do que existe no Opera.

Por estar em testes, a ferramenta ainda passa por constantes aprimoramentos e apresenta defeitos evidentes: um deles era a exibição do Outlook que, por não estar devidamente adaptada, exibia mais conteúdo do que o espaço comportava e, por isso, obrigava o usuário a usar a barra de rolamento para os lados. Felizmente, na versão mais recente, o informante Leopeva64-2 revelou no Reddit ter descoberto que esse erro foi ajustado.

Nessa nova versão, o usuário pode conferir e-mails, redigir mensagens e gerenciar a caixa de entrada de forma semelhante ao que faria no cliente tradicional do Outlook. A ideia dessa integração é fornecer acesso rápido ao serviço sem que o usuário precise abrir uma nova guia para isso.

Contudo, essa nova interface é mais enxuta que a anterior (que, na prática, era basicamente a versão web tradicional reduzida à janela lateral). Atualmente, conforme ressalta Leopeva64-2, a atualização ainda não comporta a utilização de múltiplas contas, tampouco tem suporte para o tema escuro.

Em desenvolvimento

Por enquanto, a barra lateral do Microsoft Edge está disponível exclusivamente nas versões Canary e Dev do navegador – isto é, bastante preliminares e instáveis. Sendo assim, somente testadores podem experimentar o recurso e, naturalmente, ele apresenta mais bugs do que o normal.

É provável que a revisão da integração do Outlook passe por mais ajustes ao longo das próximas semanas, principalmente para suprir as deficiências frente a versão web tradicional. Resta, agora, aguardar e acompanhar pelas próximas atualizações.

