Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Nova extensão de segurança verifica se a sua versão do WhatsApp teve alguma alteração. (Foto: Reprodução)

A Meta lançou na última quinta-feira (10) um recurso que promete aumentar a segurança de quem usa o WhatsApp para web. A novidade é uma extensão de navegador, chamada Code Verify, que serve para alertar se a versão para computadores do aplicativo sofreu algum tipo de manipulação por hackers.

Após instalada, a extensão verifica de forma automática se o código do WhatApp que é apresentado aos usuários é legítimo. A novidade está disponível para os navegadores Chrome e Microsoft Edge – a empresa promete lançar uma versão para o Firefox em breve.

Isso significa que a ferramenta aponta se o site foi adulterado ou sofreu alguma mudança que possa capturar dados dos usuários, por exemplo.

A novidade foi apresentada em um artigo publicado no site dos desenvolvedores da Meta, empresa controladora do WhatsApp, Facebook e Instagram.

De acordo com a companhia, a novidade protege os usuários de vulnerabilidades que estão presentes em navegadores de internet. A solução foi desenvolvida em parceria com a empresa de segurança Cloudflare.

A Meta ressalta que a extensão não é capaz de ler as mensagens enviadas e recebidas e também não compartilha dados com a Cloudflare.

“Existem muitos fatores que podem enfraquecer a segurança de um navegador da Web que não existem no espaço do aplicativo móvel, como extensões do navegador. As garantias de segurança oferecidas no celular podem ser mais fortes, principalmente porque as lojas de aplicativos de terceiros revisam e aprovam cada aplicativo e atualização de software”, diz o artigo dos desenvolvedores do aplicativo de mensagens.

Como instalar o Code Verify

A extensão Code Verify está disponível nas lojas de aplicativos dos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge. Confira o passo a passo para instalar esse recurso de segurança:

Chrome: Abra o Google Chrome e acesse a página do Code Verify na Chrome Web Store; Clique no botão “usar no Chrome” e, depois, em “Adicionar extensão”; A extensão deve passar a funcionar automaticamente, sempre que o navegador for iniciado.

No Google Chrome, é necessário ter a versão 88 ou superior do instalada. Para atualizar o navegador, clique no ícone que mostra três pontos no lado esquerdo da página, ao lado da barra de endereço. Em seguida, vá até “Configurações” e, em seguida, clique em “Sobre o Google Chrome”. A atualização deve acontecer automaticamente a partir desse momento.

Edge: Abra o navegador e acesse o link da página do Code Verify para Microsoft Edge; Clique em “Obter” e, na sequência, “adicionar extensão”; O Code Verify vai iniciar automaticamente, sempre que o Edge for aberto.

Como funciona?

A extensão funciona automaticamente, assim que o WhatsApp é acessado. Simplificando, o que o programa faz é comparar o código da página que você está navegando com o código que é desenvolvido pelo time do WhatsApp — assim, a extensão exibe o resultado dessa avaliação.

Para informar os usuários, o Code Verify adiciona um ícone ao navegador ao lado do campo de endereço. Ao entrar no site, o ícone pode mostrar diferentes avisos: Verde – caso o código tenha sido validado; Laranja – se for necessário atualizar a página ou outra extensão do navegador estiver atrapalhando o Code Verify; Vermelho – se houver qualquer problema de segurança com o código do WhatsApp Web.

